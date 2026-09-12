Pierre Gasly no pudo repetir en Madrid el rendimiento que había mostrado una semana atrás en Monza, donde consiguió una inesperada pole position. El francés quedó eliminado en la Q2 del Gran Premio de España y terminó visiblemente frustrado con el funcionamiento de su Alpine.

Después de bajarse del auto, Gasly fue contundente al describir lo que había ocurrido: “Fue un desastre. Tenemos muchas cosas que revisar”.

El piloto francés explicó que durante sus vueltas de clasificación sintió que el monoplaza estaba lejos del rendimiento mostrado previamente y que perdió tiempo en prácticamente todos los sectores.

“Honestamente, creo que hay algo que no está realmente normal en el auto. Todas mis vueltas eran lentas, en cada curva perdía tiempo y el auto iba cruzado por todos lados”, sostuvo Gasly.

De sentirse adelante a no encontrar agarre

La principal preocupación del francés estuvo relacionada con la pérdida de rendimiento respecto de las prácticas libres. Gasly aseguró que hasta la FP3 se había sentido cómodo y confiado con el auto, e incluso esperaba poder pelear en la parte delantera.

Sin embargo, en la clasificación la situación cambió por completo.

“Comparado con las prácticas libres, donde el auto estaba muy bien, ahora no estaba absolutamente en ningún lado. Cero agarre, me deslizaba para todos lados y tenía patinaje en todas partes”, explicó.

Por ese motivo, Gasly anticipó que Alpine tendrá trabajo por delante para intentar entender qué ocurrió antes de la carrera del domingo.

Cinco puestos detrás de Colapinto

El resultado también marcó una diferencia importante dentro de Alpine. Mientras Franco Colapinto avanzó hasta la Q3 y clasificó noveno, Gasly quedó eliminado en la segunda tanda y largará desde el 14° lugar.

El argentino, de esta manera, consiguió superar nuevamente a su compañero en una clasificación y partirá desde una posición mucho más favorable en el debut del circuito Madring.

Gasly, en cambio, espera que el equipo pueda encontrar respuestas antes de la carrera porque, según advirtió, con el auto en las condiciones actuales la competencia será “más que complicada”.