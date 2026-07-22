Gavi sorprendió al referirse al enfrentamiento que mantuvo con Leandro Paredes después de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. A pesar de haber sido uno de los protagonistas del altercado, el mediocampista español consideró que el futbolista argentino no debería recibir una sanción adicional por parte de la FIFA.

El jugador del Barcelona habló durante los festejos realizados en Los Palacios y Villafranca, su ciudad natal, donde fue consultado por los incidentes ocurridos después del triunfo español por 1-0 en el MetLife Stadium. “Si te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos”, respondió al referirse a los jugadores argentinos involucrados en la pelea.

Aunque reconoció que las imágenes no dejaron un buen mensaje, especialmente para los más jóvenes, Gavi intentó restarle gravedad al episodio y lo ubicó dentro de la tensión propia de un partido decisivo. “Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero también hay una parte del fútbol que es un poco más violenta”, sostuvo.

En ese sentido, el mediocampista español consideró que la expulsión de Paredes una vez terminado el encuentro podría ser suficiente castigo. “Quizás lo más lógico sería expulsarlo en el partido y ya está. Al final, creo que todo es fútbol”, expresó.

La pelea comenzó después del pitazo final, mientras los futbolistas españoles celebraban la conquista del título. Uno de los primeros cruces se produjo entre Nahuel Molina y Rodri, luego de que el mediocampista español festejara frente al jugador argentino.

Paredes también quedó involucrado en los incidentes. Primero mantuvo un enfrentamiento con Eric García y luego se cruzó con Gavi. La discusión escaló rápidamente y obligó a otros integrantes de ambos seleccionados a intervenir. Thiago Almada también apareció en medio del tumulto, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, protagonizó una discusión con Dani Olmo.

Como consecuencia de su participación, Paredes recibió la tarjeta roja una vez finalizado el partido. Su situación quedó bajo análisis de la FIFA, que deberá determinar si corresponde imponerle una suspensión adicional. También se evalúan las conductas de Molina, Almada y Ayala.

El episodio continuó generando repercusiones durante los festejos de España. En una de las celebraciones, Lamine Yamal y Fabián Ruiz mostraron un cartel con la frase “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”, en referencia al enfrentamiento entre ambos mediocampistas.

Sin embargo, la postura del propio Gavi contrastó con las burlas y las especulaciones sobre posibles sanciones. Pese a haber estado cara a cara con Paredes durante el tumulto, el español pidió dar por terminado el episodio y consideró que la expulsión recibida por el argentino debería cerrar el conflicto.