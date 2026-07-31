Gemma Gisela Álvarez había denunciado amenazas, hostigamiento y violencia psicológica por parte de Matías Ezequiel Marín antes de ser asesinada. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso el contexto previo al femicidio y reveló que la mujer contaba con medidas de protección, mientras que una evaluación profesional había determinado que atravesaba una situación de riesgo alto.

Marín fue imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Además, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó el incumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, Gemma había acudido a la Justicia el 1 de julio para denunciar a quien había sido su pareja durante aproximadamente 13 años y con quien tenía una hija de 11 años.

En aquella presentación, relató que durante la relación había sufrido agresiones verbales, descalificaciones y manipulación psicológica. También describió conductas de celos y control, entre ellas la revisión de su teléfono celular y los cuestionamientos permanentes sobre sus vínculos personales y laborales.

La amenaza que encendió las alarmas

Según reconstruyó la Fiscalía, uno de los episodios denunciados ocurrió durante la madrugada del 1 de julio. Gemma contó que Marín ingresó a una habitación y le exigió que le entregara su teléfono. Ante su negativa, comenzó a insultarla y a acusarla de mantener una relación con otra persona.

La víctima también aseguró que el imputado había manifestado que, si la encontraba con otro hombre, la mataría. Frente a esta situación, tomó sus pertenencias y se retiró de la vivienda junto con su hija.

La denuncia dio lugar a una intervención psicológica. El informe presentado durante la audiencia señaló que existía una dinámica de pareja atravesada por los celos, el control, la desconfianza y los intentos de aislarla de sus familiares y de su entorno laboral.

La profesional también advirtió que las amenazas le habían generado temor. Al completar el formulario utilizado para analizar estos casos, estableció que Gemma se encontraba en una situación de riesgo alto.

Las medidas de protección

A partir de la denuncia, la Justicia otorgó medidas de protección el 2 de julio. Marín fue notificado al día siguiente, por lo que, según la acusación, conocía la orden que debía cumplir.

Sin embargo, el 21 de julio Gemma volvió a presentarse ante las autoridades para ampliar la denuncia. En esa oportunidad entregó capturas de pantalla y audios que fueron incorporados al expediente y ahora forman parte de la investigación por el femicidio.

La reconstrucción del ataque

La Fiscalía sostuvo que, durante la mañana del jueves 30 de julio, Marín se dirigió hasta las inmediaciones de la casa de Gemma y esperó que saliera rumbo a su trabajo. La mujer circulaba en una motocicleta y el imputado comenzó a seguirla en un Volkswagen Gol Trend blanco.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona de calle Salta y avenida Costanera registró el paso de la motocicleta y, detrás, el automóvil. Para los investigadores, las imágenes respaldan la hipótesis de una persecución.

Siempre según la acusación, Marín realizó una maniobra que provocó la caída de Gemma sobre la banquina norte de la Costanera. Luego descendió del vehículo y la atacó con un arma blanca. La autopsia determinó que la mujer sufrió 31 heridas.

Personas que circulaban por el lugar intentaron asistirla y alertaron a los servicios de emergencia. Cuando llegó la ambulancia, el médico constató que Gemma había fallecido.

Marín permaneció prófugo durante varias horas y fue detenido esa misma noche en una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas. Desde entonces quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.