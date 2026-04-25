Integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, con el apoyo del Escuadrón 66, llevaron adelante un importante operativo en el departamento Capital por presuntas maniobras ilegales con moneda extranjera.

Según fuentes policiales, el procedimiento se concretó en un local ubicado en avenida Ignacio de la Roza, entre Tucumán y General Acha, tras una orden judicial emitida en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario. El objetivo principal de la medida fue constatar la existencia de dinero en efectivo, tanto nacional como extranjero, que no contara con el respaldo documental necesario para justificar su origen.

El local queda ubicado en el centro de San Juan.

El allanamiento contó con la intervención de personal designado del Banco Central de la República Argentina y se realizó ante la presencia de testigos para garantizar la legalidad del acto. Durante la inspección del inmueble, los uniformados lograron incautar una importante cifra de dinero compuesta por más de 14 millones de pesos argentinos, 21.601 dólares estadounidenses, 13.750 euros y 11.000 pesos colombianos, los cuales quedaron bajo custodia judicial.

El local se dedicaba al cambio de moneda extranjera.

Además del secuestro de las divisas, los gendarmes retiraron del lugar diversos elementos tecnológicos que podrían ser determinantes para el avance de la causa. Entre los objetos incautados se encuentran una computadora portátil, un teléfono celular y un equipo de grabación DVR. Estos dispositivos, sumados a documentación de interés hallada en el edificio, serán analizados para establecer el alcance de las maniobras investigadas y determinar las responsabilidades de los involucrados en el mercado cambiario ilegal.