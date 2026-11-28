Un total de 11 aves silvestres y diez jaulas vacías fueron secuestradas durante un allanamiento realizado este sábado por la mañana en el departamento Pocito. El procedimiento estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y contó con la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan.

El operativo se concretó en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el juez Rallo Gallo. Durante la inspección del domicilio, los efectivos encontraron ejemplares de distintas especies de fauna silvestre, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades ambientales.

Qué aves encontraron durante el procedimiento

Como resultado del operativo, se secuestraron tres benteveos, un jilguero, dos diucas, dos chamuchinas, dos mixtos y un corbatita. Además, los agentes encontraron diez jaulas vacías.

Tras el hallazgo, se labró el acta de infracción correspondiente y se concretó el secuestro preventivo de los ejemplares, en el marco de las actuaciones judiciales y administrativas pertinentes.

Cómo denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre en San Juan

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que mantienen acciones de fiscalización y control para prevenir la tenencia y comercialización ilegal de animales silvestres, proteger la biodiversidad provincial y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

Estas tareas se desarrollan mediante un trabajo coordinado con distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Asimismo, recordaron que los ciudadanos pueden denunciar de manera anónima situaciones vinculadas con la tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre. Para hacerlo, están disponibles el teléfono 4305057 y el WhatsApp 2644305057.