George Russell fue el piloto más rápido en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El británico, al volante de Mercedes, marcó un tiempo de 1:45.387 en el circuito callejero de Bakú.

Max Verstappen quedó segundo a cuatro décimas del líder. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron las posiciones siguientes, también a menos de medio segundo del registro de Russell.

Antonelli tuvo problemas

Kimi Antonelli terminó quinto en la primera práctica, aunque su sesión estuvo marcada por un inconveniente en su Mercedes. El italiano sufrió una falla que interrumpió su trabajo durante el entrenamiento.

Oscar Piastri fue sexto y quedó como el piloto mejor ubicado de McLaren. Su compañero Lando Norris terminó decimocuarto en una sesión complicada para la escudería.

Liam Lawson ocupó el séptimo lugar con Racing Bulls, mientras Arvid Lindblad fue octavo. Esteban Ocon terminó noveno con Haas y Gabriel Bortoleto completó los diez primeros con Audi.

Colapinto terminó 18°

Franco Colapinto terminó decimoctavo con su Alpine en el primer ensayo del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó decimosexto.

Colapinto registró un tiempo de 1:47.523 y quedó a 2,136 segundos del registro de Russell. El piloto argentino tendrá más actividad durante el fin de semana en Bakú.

La primera práctica sirvió como referencia para Alpine de cara al resto de la actividad. El equipo deberá continuar trabajando sobre el auto durante las próximas sesiones del Gran Premio.

El resto de la tabla

Después de Russell, Verstappen, Leclerc y Hamilton, Antonelli ocupó el quinto lugar. Piastri, Lawson, Lindblad, Ocon y Bortoleto completaron las diez primeras posiciones.

Nico Hülkenberg fue undécimo, Carlos Sainz duodécimo y Alexander Albon decimotercero. Norris quedó decimocuarto, Oliver Bearman decimoquinto, Gasly decimosexto, Sergio Pérez decimoséptimo y Colapinto decimoctavo.