Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina y la noticia provocó una enorme repercusión en el mundo del fútbol. Entre los mensajes que recibió el capitán albiceleste se destacó el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien valoró su trayectoria y el impacto que tuvo sobre el deporte.

El titular de la FIFA publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado especialmente al futbolista rosarino, acompañado por varias fotografías de ambos en diferentes momentos de la carrera del argentino.

“Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”, escribió Infantino.

El dirigente también repasó algunos de los principales logros alcanzados por Messi con la Selección argentina y destacó su condición de campeón del mundo en Qatar 2022, además de sus récords históricos.

Los récords que destacó la FIFA

Infantino recordó que Messi es el máximo goleador histórico de la Selección argentina y el futbolista que más partidos disputó con la camiseta albiceleste.

También resaltó que el rosarino posee el récord de mayor cantidad de encuentros jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, una marca que construyó a lo largo de sus participaciones en los distintos Mundiales.

“Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, expresó el presidente del organismo internacional.

El agradecimiento a Messi

En la parte final de su mensaje, Infantino agradeció al capitán argentino por los momentos que protagonizó durante su extensa trayectoria internacional y por el vínculo que logró generar con los hinchas de distintos países.

“Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”, escribió.

La despedida de Lionel Messi

El mensaje de Infantino llegó pocas horas después de que Messi comunicara oficialmente su decisión de dejar la Selección argentina. El futbolista realizó un emotivo posteo en sus redes sociales, donde explicó que había meditado mucho la determinación después de la final del Mundial.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, anunció el capitán.

Messi reconoció además que se trató de una decisión dolorosa, pero aseguró que entiende que llegó el momento de cerrar su ciclo con la camiseta argentina.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó.