Gibraltar y Andorra empataron 0-0 por la segunda fecha del Grupo 1 de la Liga D de la UEFA Nations League. El encuentro se disputó en el Europa Sports Park y terminó sin que ninguno de los dos seleccionados pudiera marcar.

Andorra llegó al partido después de perder 2-1 ante Malta en su debut. Gibraltar, en tanto, hizo su estreno en esta edición de la competencia con el empate ante el seleccionado andorrano.

Las chances que tuvo Andorra

El conjunto visitante tuvo algunas de las principales oportunidades del encuentro. Andorra generó tres ocasiones claras, pero no consiguió aprovecharlas para abrir el marcador.

Una de las situaciones más importantes llegó en el tramo final, cuando Biel Borra tuvo una posibilidad dentro del área. Su remate no encontró destino de gol y el partido terminó 0-0.

Un punto para cada selección

Gibraltar consiguió sumar en su estreno en la competencia. Andorra, por su parte, sumó su segundo partido sin poder ganar después de la derrota ante Malta.

El empate dejó a ambos seleccionados con un punto en esta segunda jornada. La Liga D continuará con nuevos partidos correspondientes al Grupo 1 durante la fase de liga de la Nations League.