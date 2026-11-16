La Justicia de Córdoba confirmó este jueves la prisión preventiva para un ginecólogo de 58 años acusado de haber abusado sexualmente de una paciente de 20 años durante una consulta médica en la capital provincial, por lo que el profesional continuará detenido en el complejo carcelario de Bouwer mientras avanza la investigación.

Según informó de manera oficial el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba a través de su sitio web, la medida coercitiva dictada originalmente el pasado 26 de octubre quedó firme tras la reciente resolución judicial.

En el expediente, la causa fue caratulada bajo la grave figura penal de “Abuso sexual con acceso carnal por actos análogos -por introducción de partes del cuerpo-”.

El caso se inició formalmente el viernes 11 de septiembre, fecha en la que la joven de 20 años se presentó ante las autoridades para denunciar los hechos presuntamente ocurridos en el marco de una atención ginecológica.

Ese mismo día, tras tomar conocimiento de la presentación y evaluar los primeros elementos de prueba, se ordenó la inmediata detención del médico implicado.

Desde su captura, el profesional de 58 años permanece privado de su libertad en la cárcel de Bouwer y continúa a entera disposición de la Fiscalía de Instrucción que interviene en el caso, la cual lleva adelante las medidas probatorias correspondientes para definir los próximos pasos procesales de la causa.