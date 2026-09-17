Un ginecólogo de Corrientes que actualmente cumple una condena de siete años de prisión por abuso sexual acordó pagar $30 millones a otra denunciante como parte de una reparación integral que le permitirá evitar un segundo juicio por un hecho ocurrido en 2008.

Se trata de Gerardo Alejandro Dahse, quien debía enfrentar esta semana un nuevo debate por abuso sexual con acceso carnal. Sin embargo, antes del inicio del juicio, su defensa y la querella llegaron a un acuerdo que posteriormente fue homologado por el tribunal, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.

La resolución fue dictada el pasado 14 de septiembre por los jueces Oscar Ignacio Dubrez, Joaquín J. Sebastián Romero y Ana del Carmen Figueredo. Para avalar la reparación, los magistrados tuvieron especialmente en cuenta la voluntad de la mujer, actualmente de 38 años, quien participó de una audiencia de manera virtual y ratificó su decisión con asistencia de su abogada.

El acuerdo establece que Dahse deberá abonar $30 millones en un único pago dentro de las 24 horas posteriores a ser notificado. Además, tendrá que entregar distintos bienes a una organización comunitaria de Corrientes y asumir la totalidad de las costas del proceso.

Sin embargo, la causa todavía no está definitivamente cerrada. El tribunal resolvió suspender la extinción de la acción penal y el sobreseimiento hasta comprobar que el médico haya cumplido con todas las condiciones establecidas. Una vez acreditadas, se dispondrá su sobreseimiento en este expediente.

La representante legal de la denunciante explicó que la decisión fue tomada teniendo en cuenta la situación actual del acusado: Dahse ya se encuentra detenido y tiene prohibido de manera perpetua volver a ejercer la medicina.

La Fiscalía se opuso a la reparación integral y pidió que el juicio continuara. Entre sus argumentos mencionó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que prohíbe instancias de mediación y conciliación en casos vinculados con violencia de género.

El tribunal, en cambio, consideró que una reparación integral no constituye una mediación ni una conciliación y sostuvo que debía respetarse la decisión adoptada por la denunciante luego de recibir asesoramiento jurídico. Los jueces también señalaron que obligarla a atravesar un nuevo debate oral contra su voluntad podía significar una nueva exposición de los hechos.

La condena que ya cumple

El acuerdo alcanzado en esta segunda causa no modifica la situación de Dahse en el expediente por el que actualmente permanece detenido.

El ginecólogo fue condenado a siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra otra paciente y recibió además una inhabilitación especial perpetua vinculada con el ejercicio de su profesión. La Justicia tuvo en cuenta que utilizó su condición de médico especialista en tocoginecología para cometer el