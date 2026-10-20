El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, habló sobre la investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum y explicó por qué no le sorprendió quedar fuera de las citaciones de la causa. Según sostuvo, el expediente se relaciona con hechos posteriores y no con la construcción original de la obra, que defendió al afirmar que se ejecutó correctamente. Además, pidió evitar la politización de la Justicia y la judicialización de la política.

“Me hubiera llamado la atención si hubiese sido citado, porque la causa de esa tiene que ver con lo que vino después, no la obra”, afirmó Gioja al ser consultado por DIARIO HUARPE sobre su ausencia entre las personas señaladas en la investigación.

El exmandatario se refirió así a la diferencia entre los trabajos realizados durante su gestión y las actuaciones posteriores que son materia de investigación judicial. Sobre la ejecución original del acueducto, fue categórico: “Esa se hizo normalmente y bien”.

La consulta también apuntó a la presencia de Cristian Andino, ex titular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante su gobierno, entre los señalados en la causa. Ante esa referencia, Gioja evitó profundizar sobre las responsabilidades individuales y cuestionó que se vincule el expediente con disputas políticas.

“No hay que politizar la Justicia y no hay que judicializar la política”, expresó. En la misma línea, sostuvo que está dispuesto a brindar explicaciones si se las requieren: “Y el que tenga algún problema estoy a disposición para aclararle lo que quiera, hermano”.

Consultado sobre la posibilidad de que existan motivaciones políticas detrás de las actuaciones, el exgobernador volvió a marcar su postura: “Siempre pueden haber travesuras, pero no politicemos la Justicia. Y no judicialicemos la política”.

De esta manera, Gioja defendió la obra original del Acueducto Gran Tulum, dijo que no le habría llamado la atención ser citado y evitó emitir opiniones sobre los hechos posteriores que analiza la Justicia.

Los 11 investigados en la causa

La investigación alcanza a 11 personas vinculadas con distintas etapas de la obra. Entre ellas están el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac; el diputado nacional y expresidente de OSSE Cristian Andino; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; y los expresidentes del organismo Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós.

La nómina se completa con Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías; Humberto Caballero, exresponsable del área jurídica de OSSE; Juan Sánchez, funcionario vinculado al proyecto; Francisco Javier Correa, quien cumplió funciones de auditor técnico y gerente de Obras; y Rolando Vicente Caruso, exjefe del Departamento Proyectos de OSSE. Diario Huarpe

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, incluidos aspectos vinculados con las cañerías, los precios, la calidad de los materiales y los controles de la obra. La audiencia de formalización prevista para el 14 de octubre fue reprogramada luego de las ausencias de Uñac y Andino. La nueva fecha se fijó para el 10 de noviembre, a las 14.30, y hasta el momento no se formularon cargos contra ninguno de los 11 investigados.