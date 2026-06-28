Giovani Lo Celso fue claro y directo cuando le preguntaron por la chance de vestir la camiseta de River Plate en el corto plazo. Tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el mediocampista dejó en evidencia que su futuro está lejos del fútbol local y que, por el momento, no contempla un regreso al país.

El volante, actualmente en el Real Betis, remarcó que tiene contrato vigente en el club español y que su foco está puesto en continuar su carrera en Europa, donde atraviesa una etapa de consolidación y competencia en alto nivel. En ese sentido, descartó la posibilidad de sumarse al equipo de Núñez en este mercado o en el corto plazo.

La consulta surgió a partir del interés de River por sumar jerarquía en el mediocampo, algo que incluso habría sido impulsado por el cuerpo técnico que conoce bien al jugador de su paso por el fútbol argentino. Sin embargo, el propio futbolista bajó las expectativas y fue categórico al cerrar esa puerta.

“No es momento para hablar de eso ni creo que vaya a suceder”, fue el mensaje que dejó Lo Celso al ser consultado, dejando en claro que su prioridad está en su presente en Europa y en la continuidad de su carrera internacional.

Con esta declaración, el mediocampista también despeja rumores recurrentes en cada mercado de pases, donde su nombre suele aparecer vinculado a equipos del fútbol argentino por su pasado en Rosario Central y su perfil de jugador de Selección.

Mientras tanto, Lo Celso continúa enfocado en su presente con la Selección Argentina y en su club, con el objetivo de mantener continuidad y protagonismo de cara a la etapa decisiva de la temporada europea.