La investigación por el crimen de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado de un disparo en una vivienda del Villa 1º de Mayo, en Chimbas, dio un giro total en cuestión de horas. La principal hipótesis ahora apunta a su novia, una adolescente de 16 años, como presunta autora del disparo, por lo que la causa dejó la órbita de la UFI Delitos Especiales y pasó a la Justicia de Menores.

El fiscal Francisco Pizarro confirmó la novedad a DIARIO HUARPE y señaló que el cambio representa un quiebre completo con la primera versión conocida tras el homicidio. Inicialmente, se investigaba la presencia de tres hombres encapuchados que supuestamente habían irrumpido en la vivienda y atacado a Quinteros.

Esa línea investigativa también estaba atravesada por antecedentes que, en un primer momento, parecían reforzar la posibilidad de un ataque externo. Horas antes del crimen se había realizado una presentación judicial por presuntas amenazas contra el joven y los investigadores analizaban una serie de mensajes que habría recibido a través de redes sociales.

Sin embargo, el rumbo de la causa comenzó a modificarse después de conocerse los primeros resultados de la autopsia. La trayectoria del proyectil y la distancia desde la que se habría efectuado el disparo pusieron en duda la versión inicial que señalaba que personas encapuchadas habían ingresado a la vivienda para atacar al joven.

La bala ingresó por el maxilar izquierdo de Quinteros y salió por el lateral derecho del cuello. Ese elemento resultó clave para reconstruir la mecánica del hecho y llevó a los investigadores a revisar nuevamente los testimonios de quienes se encontraban en la casa aquella noche.

A partir de esas nuevas declaraciones, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre la novia de la víctima, una adolescente de 16 años que estaba dentro de la vivienda al momento del disparo. De esta manera, la hipótesis sobre los tres hombres que inicialmente habían sido señalados como prófugos perdió fuerza y dejó de ser la principal línea investigativa.

Uno de los interrogantes que ahora deberá resolver la Justicia es cómo se produjo el disparo. Entre las hipótesis preliminares se analiza la posibilidad de que el arma se haya accionado de manera accidental, aunque esa circunstancia todavía deberá determinarse mediante las pericias y el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

A raíz de este giro, la causa pasó al fuero de Menores y quedó bajo intervención del juez Jorge Toro, quien deberá continuar con las medidas correspondientes y establecer cuál fue la participación de la adolescente en el episodio.

El cambio de hipótesis modificó por completo el escenario planteado durante las primeras horas del caso. Lo que inicialmente fue investigado como un ataque protagonizado por personas que habrían irrumpido en la vivienda ahora tiene como principal línea investigativa lo ocurrido dentro de la casa momentos antes del disparo.