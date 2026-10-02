El proyecto minero Agua Rica, en Catamarca, fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla una inversión inicial de USD 4.000 millones por parte de Glencore. El anuncio fue realizado por el presidente Javier Milei y el CEO de la compañía, Gary Nagle, durante la visita del mandatario argentino a Francia, en el marco de la Argentina Week.

La iniciativa prevé que las obras comiencen en noviembre de 2027, mientras que el inicio de la producción está proyectado para octubre de 2031. Durante la construcción, el proyecto podría generar hasta 3.500 puestos de trabajo, mientras que la etapa operativa contempla otros 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos.

Cuánto producirá y cuánto exportará

De los USD 4.000 millones de inversión de capital, Glencore desembolsará USD 771 millones durante los primeros dos años, financiados mediante aportes de capital y deuda propios.

Una vez que alcance su régimen de producción, Agua Rica prevé producir un promedio de 200.000 toneladas de cobre por año. Según las estimaciones difundidas, las exportaciones alcanzarían los USD 2.167 millones anuales, con la totalidad de la producción destinada a mercados internacionales.

El proyecto pertenece a Minera Agua Rica, compañía de Glencore, y contempla además inversiones en infraestructura vinculada con rutas, energía y agua. También se prevén medidas destinadas a promover el empleo local y el desarrollo de proveedores y cadenas de valor en la región.

Cómo funcionará el circuito productivo

Una de las características de Agua Rica es que utilizará infraestructura existente de Alumbrera. El mineral será procesado en la planta de Alumbrera y posteriormente trasladado mediante un mineraloducto hasta Tucumán.

Desde esa provincia, la producción será transportada por tren hasta el puerto de Rosario, desde donde se concretarán las exportaciones hacia los mercados internacionales.

El anuncio se conoció durante la Argentina Week, donde Glencore también expuso sus planes de inversión en el país y las condiciones que considera necesarias para avanzar con nuevos proyectos mineros.