Glencore Pachón activó el Operativo Invierno 2026 para proteger a las personas y la infraestructura del proyecto frente a las condiciones extremas de la cordillera. El plan, puesto en marcha con el fin del verano, incluyó un comité especial con reuniones semanales y monitoreo permanente de los pronósticos meteorológicos.

La estrategia permitió enfrentar con éxito uno de los eventos de nieve más significativos registrados en los últimos 25 años. "El operativo invierno permitió enfrentar con éxito uno de los eventos de nieve más significativos registrados en los últimos 25 años, gracias a la planificación anticipada, la coordinación entre múltiples áreas, la preparación de recursos y el compromiso de trabajadores propios, contratistas y organismos externos", comentó Rodrigo Orlando, gerente de sitio de Glencore Pachón.

Temporal excepcional en Campamento Sombreros

A mediados de julio, un evento meteorológico excepcional provocó acumulaciones de nieve cercanas a los dos metros en Campamento Sombreros, donde se alojaban 40 personas. A pesar de las condiciones extremas, se mantuvieron operativos los sistemas clave del campamento: generación eléctrica, comunicaciones, abastecimiento de agua y servicios médicos, mientras se aseguraba el combustible y 15 días de víveres disponibles.

Para reforzar la seguridad, la empresa activó un Comité de Emergencias Nivel 2 y decidió evacuar preventivamente el campamento. Allí se encontraban más de 50 personas trabajando, entre personal propio y contratistas. El operativo de evacuación se extendió por varias horas y contó con diversos equipos y vehículos de apoyo.

Medidas preventivas y equipos operativos

El Operativo Invierno estableció medidas preventivas como el monitoreo permanente de las condiciones de los caminos, infraestructura crítica y campamentos. Además, se trabajó en un plan para gestionar recursos para eventuales emergencias, con revisión de niveles de combustible, agua y víveres, y preparación de equipos de rescate.

Actualmente, en el proyecto El Pachón se mantienen operativos seis equipos viales, con más de 1.200 horas máquina mensuales, distribuidos en tres frentes de trabajo. Las camionetas cuentan con comunicación satelital y hay equipos de emergencia, brigada de rescate, servicios médicos y ambulancias para afrontar las distintas actividades durante el período invernal.

Los trabajadores de El Pachón se encuentran desempeñando sus tareas en las oficinas de Pampa del Indio, situadas a 17 kilómetros de Barreal, en Calingasta, y en las oficinas de la ciudad de San Juan.

El proyecto y su contexto

El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno emplazado en el departamento Calingasta, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, a 5 kilómetros del límite internacional con Chile. Actualmente en etapa de exploración avanzada, pertenece en su totalidad a Glencore. La producción media prevista es de aproximadamente 360.000 toneladas anuales de cobre en concentrado para los primeros diez años.

Con la temporada invernal aún en desarrollo, el operativo continúa activo, manteniendo el monitoreo permanente y la aplicación de altos estándares de seguridad para proteger a las personas, las instalaciones y la continuidad de las actividades.