Un estudio sobre salud mental realizado entre adolescentes de 13 a 17 años de Calingasta reveló una realidad con contrastes: mientras se identificaron niveles elevados de felicidad y optimismo, también se detectaron situaciones de malestar emocional que requieren atención e intervención oportuna. El relevamiento permitió conocer aspectos del bienestar emocional de los jóvenes del departamento y aportar información para avanzar en estrategias de prevención y acompañamiento.

Los resultados corresponden al Proyecto Integrado de Salud Mental en Calingasta, una iniciativa impulsada por Glencore Pachón junto al Gobierno de San Juan y la Fundación Fundar. El trabajo se desarrolló con la articulación de los ministerios de Salud, Educación, Familia y Desarrollo Humano, y Minería.

El estudio utilizó el protocolo Salud Mental Adolescente para conocer las necesidades de jóvenes de entre 13 y 17 años de la comunidad educativa del departamento. Los hallazgos muestran que los indicadores positivos de bienestar conviven con manifestaciones de malestar emocional, una situación que plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento.

Qué buscan hacer con los resultados

La información obtenida permitirá orientar acciones destinadas a mejorar el bienestar emocional de los adolescentes, especialmente en un departamento donde las distancias y la dispersión poblacional pueden dificultar el acceso a los servicios de salud mental.

María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón, explicó que uno de los principales objetivos fue escuchar directamente a los jóvenes para conocer sus necesidades.

"Quisimos escuchar de primera mano cómo están nuestros adolescentes y ofrecer respuestas concretas junto al Estado y la comunidad. Buscamos generar información confiable y acciones reales que fortalezcan el bienestar emocional y construyan entornos más protectores para los jóvenes del departamento Calingasta", destacó.

El papel de las escuelas

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de los establecimientos educativos para identificar situaciones que puedan afectar el bienestar de los adolescentes.

"La escuela constituye uno de los ámbitos privilegiados para acompañar las trayectorias vitales de niñas, niños y adolescentes. Por ello, la mirada del sistema educativo resulta indispensable para comprender tempranamente los malestares, fortalecer factores protectores y construir estrategias de cuidado junto a las familias y las comunidades", expresó.

Por su parte, Noelia Villena, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, señaló que los resultados permitirán mejorar las respuestas del sistema sanitario.

"Conocer en detalle el malestar emocional de los jóvenes nos va a permitir mejorar las políticas públicas y brindar una mayor respuesta en salud mental en Calingasta y, posteriormente, en toda la provincia", sostuvo.

Un proyecto que podría extenderse

La iniciativa recibió el reconocimiento de la Cámara de Diputados de San Juan, que la declaró de Interés Social, Sanitario y Educativo.

Además, el cuerpo legislativo instó al Ejecutivo provincial a evaluar la posibilidad de extender este modelo de diagnóstico a Iglesia, Valle Fértil y Jáchal, con vistas a analizar posteriormente su implementación en otros departamentos sanjuaninos.

De esta manera, el relevamiento realizado en Calingasta podría convertirse en una referencia para conocer las necesidades de salud mental de adolescentes de otras comunidades de San Juan y diseñar respuestas de prevención y acompañamiento a partir de información específica.