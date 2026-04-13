El Gobierno de San Juan confirmó que analiza una actualización en la tarifa del transporte público, tras un pedido formal presentado por la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La solicitud surge en un escenario de incremento de costos operativos y referencias de aumentos en otras provincias.

En ese marco, desde el Ejecutivo provincial indicaron que se encuentra en evaluación un posible aumento del boleto de colectivo, actualmente fijado en $1.070 para la primera sección, mientras que desde el sector empresario se propuso llevarlo a $1.300. “Ha habido un pedido de revisión de tarifas de parte de la ATAP. Tenemos que tener en cuenta el contexto nacional en materia de transporte, es un contexto complejo”, señaló la ministra de Gobierno, Laura Palma.

El análisis tarifario se da en paralelo a una suba sostenida de los costos del sistema, especialmente en combustible y salarios. Según se informó, el precio del combustible registró un incremento cercano al 30% en los últimos meses, lo que impacta directamente en la estructura de gastos del transporte público.

“Por ejemplo, la provincia de Salta la semana pasada anunció una tarifa de $1.450. No solo eso, sino que anunció que ya no van a ser gratis los transbordos y que no aseguran la política del boleto escolar gratuito”, explicó la funcionaria, al referirse a medidas adoptadas en otras jurisdicciones.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la revisión tarifaria aún no tiene una definición concreta y que se encuentra en etapa de análisis técnico y económico. La decisión final dependerá de múltiples variables vinculadas al sostenimiento del servicio.

El eventual ajuste en la tarifa genera expectativa entre los usuarios, en un contexto económico marcado por la inflación. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que cualquier medida buscará minimizar el impacto en la población.

“Estamos evaluándolo y daremos una respuesta, siempre pensando en el usuario, que sea lo menor perjudicial para el usuario”, concluyó la ministra.