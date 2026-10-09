El Poder Ejecutivo de San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, dio un paso clave en materia de conservación ambiental al remitir a la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a fortalecer el Área Natural Protegida La Ciénaga, ubicada en el departamento de Jáchal.

La iniciativa oficial, que ingresó formalmente este miércoles a la Legislatura provincial bajo el expediente 2506/26 con la firma del mandatario provincial, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el secretario de Ambiente, Federico Ríos, propone modificar el artículo 1º de la Ley Provincial 865-L para expandir la superficie bajo tutela estatal y estructurar de forma integral su modelo de gestión.

Ampliación territorial del 53% y delimitación geográfica

De ser aprobada la iniciativa en el recinto legislativo, el territorio resguardado experimentará un crecimiento sustancial de más del 53%, pasando de las 9.600 hectáreas protegidas en la actualidad a un total de 14.700 hectáreas de superficie legalmente blindada.

Este significativo incremento permitirá incorporar y resguardar sectores adyacentes de un alto valor ecológico, paleontológico y geológico en el norte sanjuanino.

La delimitación técnica fijada en la norma contempla puntos geográficos estratégicos como el paredón del Dique Los Cauquenes, el curso del río Huaco, la divisoria de aguas de la sierra La Batea, el Cerro Perico, la sierra Yanso y el Puesto Aguadita, extendiendo la protección sobre ecosistemas prioritarios.

Ponderación y organización técnica mediante la categoría Paisaje Protegido

Lejos de implicar una flexibilización en los niveles de conservación, la asignación formal de la categoría de manejo denominada Paisaje Protegido —conforme a los artículos 13 y 14 del Régimen Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Ley 606-L)— supone una clara ponderación, valorización y ordenamiento técnico del área.

Hasta el presente, la asignación genérica de Área Natural Protegida funcionaba como una denominación amplia, pero carente de especificaciones operativas de gestión. La nueva categorización organiza formalmente el territorio al definir con precisión las actividades permitidas y prohibidas, estableciendo un marco normativo claro para potenciar el turismo sustentable sin alterar el equilibrio ambiental del entorno.

Articulación científica, puesta en valor y proyección internacional

Asimismo, la normativa faculta a la Autoridad de Aplicación a revisar o recategorizar el área mediante actos fundados con sustento técnico-científico, según evolucione el ecosistema.

Esta medida se articula de forma directa con un plan de puesta en valor coordinado por la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El programa interdisciplinario abarca relevamientos integrales de huellas fósiles, formaciones geológicas y yacimientos arqueológicos, acompañados por el diseño de un sendero interpretativo en la zona de Huaco para promover el avistaje de aves y el turismo científico.

La meta estratégica de la provincia busca sentar las bases técnico-científicas para proyectar a La Ciénaga como un Geoparque de trascendencia internacional.

El proyecto de ley tomará estado parlamentario la próxima semana para ser debatido en la sesión del jueves 15 de octubre de 2026, en tanto que el anuncio oficial estará a cargo del gobernador este viernes 9 de octubre durante el Lanzamiento Oficial de la Eco Ruta Turística en el Centro Anchipurac.