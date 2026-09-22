La Secretaría de Recursos Hídricos y Energías Renovables de San Juan alista los preparativos finales para el plan anual de auscultación nival en la cordillera. Según confirmó el titular del área, David Devia, a partir de este domingo se proyecta la apertura de la ventana meteorológica para iniciar los vuelos especializados. Aunque la planificación contemplaba concretar las maniobras esta semana, los reportes indicaron que las condiciones en la cordillera aún no resultaban aptas para la operatividad aérea.

Debido a las características atípicas que presenta la acumulación de nieve este año en los Andes, la gestión provincial también resolvió modificar el tipo de aeronave a emplear. "A diferencia de temporadas previas en las que se utilizaba el helicóptero provincial, se optó por una unidad aérea alternativa más iviana y con mayores capacidades técnicas. Esta decisión responde a las exigencias operativas del despliegue, que incluyen el transporte de personal calificado, equipamiento y el abordaje de condiciones extremas en los puntos de cateo", explicó Devia.

Perforaciones profundas y muestreo de densidad hídrica

El trabajo de campo demandará entre cinco y seis días continuados de labor, siempre que la ventana climática permita sostener las salidas diarias de las aeronaves.

Durante el despliegue, las cuadrillas se trasladarán hacia los puntos históricos de medición distribuidos estratégicamente en la alta montaña. En estos sitios se llevará a cabo una tarea de extracción y muestreo crucial para definir las proyecciones de escurrimiento de la cuenca.

"La magnitud del temporal nival registrado este año impone un esfuerzo técnico superior al de ciclos anteriores", afirmo el secretario. "Mientras que habitualmente las perforaciones alcanzaban entre 40 y 50 centímetros, en esta ocasión los técnicos deberán perforar hasta 3 metros de profundidad", agregó.

Para este procedimiento se emplea un instrumento denominado técnicamente barreno, consistente en un caño o cilindro que se introduce mediante rosca en el manto nival.

Una vez alojada la muestra en el interior del cilindro, el material recuperado es sometido de inmediato a ensayos de pesaje, registros de temperatura y evaluación de parámetros físico-químicos. Estas mediciones resultan determinantes para calcular la densidad exacta de la masa nival y clasificar la tipología del recurso depositado en la cordillera.

Prevención integral y modelado hidrológico en 3D

De manera complementaria a los estudios en la cordillera, el Gobierno provincial articula acciones preventivas en el marco del Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre). A través de la Dirección de Hidráulica, en su carácter de autoridad de aplicación sobre ríos y canales, se coordinan trabajos de mitigación con municipios y Protección Civil.

Entre las principales innovaciones tecnológicas proyectadas Devia destaca la realización de estudios de topografía en 3D sobre el cauce del Río San Juan: "La obtención de este molde topográfico tridimensional permitirá aplicar softwares de simulación hidrológica como HEC-RAS para modelar escenarios de inundación". Con estas herramientas, los organismos técnicos podrán simular cómo se comportará el caudal y detectar de forma anticipada las zonas de mayor vulnerabilidad ante eventuales crecidas.

Escenario hídrico atípico y cautela institucional

Las acciones técnicas responden al impacto de un escenario climático singular configurado por el fenómeno del Súper Niño, derivado de un sobrecalentamiento atípico en el Océano Pacífico. Frente a este contexto, el funcionario instó a la comunidad a actuar con cautela y canalizar las inquietudes exclusivamente mediante las vías oficiales de comunicación.

En relación con la disponibilidad hídrica futura, Devia ratificó que los caudales se ubicarán por encima del promedio histórico del Río San Juan, fijado en 1993 hectómetros cúbicos ciclo/año (alrededor de 2.000 hm³). Sin embargo, remarcó que los números definitivos del pronóstico se mantendrán en reserva hasta confrontar los modelos con la Universidad Nacional de San Juan —mediante Óscar Dölling y Silvio Pastore—, la provincia de Mendoza y el organismo nacional Evarsa, evitando especulaciones en la población.