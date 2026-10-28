La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina junto a su familia y luego viajó en un avión privado hacia Guayaquil, Ecuador. El episodio se produjo en medio de la polémica por una presunta restricción judicial que le impedía abandonar Brasil.

Según el comunicado oficial, el legislador cruzó la frontera el martes 27 de octubre a las 22:50, por el paso internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina y Luiza Figueira Bolsonaro.

El organismo precisó que los cuatro presentaron documentación válida para ingresar al país y que no tenían impedimentos legales para hacerlo. Además, indicó que los trámites migratorios se realizaron sin incidentes.

A las 23:30, apenas 40 minutos después del ingreso, la familia abordó un vuelo privado operado por la empresa Baires Fly S.A. con destino declarado a Guayaquil, de acuerdo con el plan de vuelo informado a las autoridades.

La polémica por la salida de Brasil

El viaje quedó bajo la lupa después de que Flávio Bolsonaro denunciara que agentes de la Policía Federal brasileña lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

Según relató el senador en un video publicado en redes sociales, los agentes le comunicaron una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que le ordenaba entregar sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, mencionado también en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

El senador sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en el balotaje. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones correspondería la medida.

Un vuelo privado y un destino bajo la lupa

La confirmación de Migraciones permitió reconstruir el paso de la familia Bolsonaro por territorio argentino, luego de que durante el martes circularan versiones contradictorias sobre su paradero y un posible viaje a Estados Unidos.

El avión utilizado pertenecía a Baires Fly S.A. y tenía como destino consignado Guayaquil, Ecuador. Las versiones previas habían señalado que el recorrido podía continuar hacia Estados Unidos, aunque el plan de vuelo informado por las autoridades argentinas indicaba la ciudad ecuatoriana.

El ingreso registrado sin impedimentos migratorios en Argentina no determina, por sí mismo, si Flávio Bolsonaro incumplió una eventual orden judicial brasileña. Esa cuestión depende del alcance de la resolución y de las circunstancias en las que se concretó su salida del país vecino.