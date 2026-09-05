El Gobierno de San Juan lanzó un programa de prácticas profesionalizantes para estudiantes universitarios avanzados, con el objetivo de insertarlos en la administración pública provincial y brindarles una experiencia formativa complementaria a sus carreras de grado. La iniciativa incluye una beca estímulo de 565.000 pesos.

El programa fue anunciado por Federico Ramos, director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, quien explicó que la iniciativa responde a un pedido concreto del gobernador Marcelo Orrego para generar oportunidades concretas para jóvenes estudiantes universitarios.

"Estamos gestionando por decisión del gobernador de la provincia de generar oportunidades para jóvenes estudiantes universitarios, oportunidades concretas, un programa de prácticas profesionalizantes en la administración pública que responde a ese pedido concreto", señaló Ramos en diálogo con DIARIO HUARPE.

El Ministerio de Minería fue el primer organismo en demandar perfiles para el programa, con 17 solicitudes que abarcan desde profesores de física y química hasta ingenieros en minas y jóvenes dentro de las geociencias. La convocatoria, que permanece abierta hasta el lunes 7 de septiembre, ya registró 243 inscriptos.

"La demanda producida desde el Ministerio de Minería fue de 17 perfiles completamente versátiles, que van desde profesores de física y química hasta ingeniero en minas o jóvenes dentro de las geociencias. Muy exitoso porque hasta este momento tenemos 243 inscriptos", detalló el funcionario.

El programa es coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Dirección de Promoción de la Actividad Científica, que recepciona las solicitudes de cada ministerio y gestiona las convocatorias públicas y abiertas. Los estudiantes interesados deben completar una inscripción online en base a los requerimientos académicos definidos para cada perfil, y luego superar una etapa de selección basada en entrevistas.

Ramos explicó que las prácticas pueden tener una duración mínima de tres meses y máxima de un año, con posibilidad de renovación por única vez por el mismo período, dependiendo de la demanda de cada ministerio.

"Los ministerios pueden solicitar los perfiles con un mínimo de 3 meses y un máximo de un año con posibilidad de renovación por única vez en idéntico periodo", precisó.

Para ser considerado alumno avanzado, los postulantes deben cumplir con tres requisitos: tener aprobado el 60% de su plan de estudios vigente, un promedio no inferior a siete y mantener un índice de regularidad.

"Cuando decimos alumnos avanzados lo entendemos en función de tres parámetros. El primero es que tenga el 60% de su plan académico, su plan de estudio vigente aprobado, el segundo, promedio no inferior a siete. Y el tercero, índice de regularidad", explicó el director.

El programa busca que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en el ámbito público, adquiriendo experiencia práctica mientras finalizan sus carreras. Según Ramos, se trata de una actividad formativa y complementaria a la culminación de las carreras de grado.

"Este programa no pretende bajo ningún aspecto ser una o producir una relación del tipo laboral, pero sí hay un estímulo en forma de refrigerio económico de 565.000 pesos argentinos", aclaró el funcionario.

Las convocatorias se publicarán en las redes oficiales de los ministerios, del Gobierno de la provincia y en las redes de difusión de las distintas universidades de San Juan. El programa comenzó con la demanda del Ministerio de Minería y se espera que próximamente se sumen otros organismos provinciales.