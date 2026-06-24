El Ministerio de Producción de San Juan lanzó una nueva línea de créditos destinada a productores agropecuarios, especialmente viñateros, con el objetivo de financiar las labores de poda y atada, tareas centrales dentro del calendario productivo de la provincia. Se trata de una herramienta que se implementa por primera vez y que contempla financiamiento de hasta $10.000.000 por productor.

En ese sentido, el presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini, explicó a DIARIO HUARPE que la iniciativa forma parte de las líneas de capital de trabajo y fue diseñada específicamente para acompañar el período estacional en el que se desarrollan estas tareas.

El funcionario agregó que este crédito puede representar un alivio para los productores, ya que permite disponer directamente del dinero y destinarlo a las necesidades del ciclo productivo. En este sentido, remarcó que, al ser entregado directamente al productor y no a proveedores, el financiamiento puede contribuir a cubrir la poda o bien liberar recursos para otras inversiones dentro de la campaña agrícola, como insumos o plantines. “En este caso se le va a transferir directamente al productor para que pueda hacer frente a esta labor cultural”, explicó Gelusino.

El financiamiento contempla $750.000 por hectárea y un tope de hasta $10.000.000 por productor, con un cálculo de referencia que permite alcanzar aproximadamente entre 13 y 15 hectáreas por beneficiario, dependiendo de la escala productiva.

En cuanto a las condiciones de devolución, la línea establece un plazo total de 18 meses con tres meses de gracia sobre capital. Durante ese período inicial, "los beneficiarios abonarán únicamente intereses, mientras que la cuota completa (capital más intereses) comenzará a pagarse a partir del cuarto mes", indicó el presidente.

Respecto a la disponibilidad de fondos, Gelusino aclaró que la línea de crédito se enmarca dentro del paquete general de financiamiento de $15.000 millones anunciado por el Gobierno de San Juan. “Hoy tenemos la ventanilla abierta, no hay cupo de cantidad de productores. Tenemos los fondos disponibles”, aseguró.

Al tratarse de una herramienta nueva, aún no hay una estimación precisa sobre la cantidad de productores que podrían adherir, aunque desde Fiduciaria esperan una buena recepción del sector.

La inscripción se realiza a través de la página oficial de Fiduciaria San Juan o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en avenida Córdoba 390 este, Capital. Luego de presentar la documentación requerida y superar el análisis crediticio, la acreditación puede concretarse en un plazo estimado de 20 a 25 días.