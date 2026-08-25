Gobierno nacional destacó la inversión privada en rutas, trenes y Vaca Muerta

El vocero presidencial Adrián Ravier destacó el avance de tres grandes proyectos de infraestructura impulsados mediante inversión privada y los presentó como parte de una estrategia para reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de Argentina.

Entre las iniciativas mencionó la adjudicación de 3.900 kilómetros de rutas nacionales, la licitación para concesionar durante 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza, y el avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya alcanzó un 80% de ejecución.

“Necesitamos reducir el costo argentino”, sostuvo Ravier, quien vinculó las obras con la necesidad de mejorar las condiciones para la producción y las exportaciones.

Más de 9.000 kilómetros de rutas

El funcionario puso el foco en la Red Federal de Concesiones, mediante la cual el sector privado tendrá a su cargo la operación, mantenimiento y administración de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La tercera etapa comprende 3.900 kilómetros distribuidos en ocho tramos que atraviesan 11 provincias. Según lo informado por el Gobierno, la inversión total proyectada asciende a USD 13.970 millones.

La red concentra cerca del 80% del tránsito del país y el objetivo planteado es recuperar infraestructura vial, mejorar la seguridad y reducir los costos vinculados al transporte.

El turno de los trenes

Ravier también destacó la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La red contempla 7.594 kilómetros de vías operativas y atraviesa 16 provincias, además de conectar con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El esquema prevé que los privados se encarguen de la operación, el mantenimiento y las inversiones, bajo un régimen de acceso abierto. Los futuros concesionarios deberán realizar inversiones obligatorias para recuperar la capacidad de las líneas.

Vaca Muerta ya tiene un 80% de avance

El tercer proyecto mencionado fue Vaca Muerta Oil Sur, que actualmente registra un 80% de ejecución. La obra contempla una inversión superior a USD 2.900 millones y permitirá transportar petróleo desde Neuquén hasta la costa atlántica de Río Negro.

El oleoducto tendrá más de 450 kilómetros y, una vez operativo, permitirá exportar más de 500.000 barriles de crudo diarios. Según Ravier, el proyecto podría generar exportaciones petroleras superiores a USD 15.000 millones anuales. La terminal de exportación, que representa el tramo restante del proyecto, tiene prevista su finalización hacia fin de año.