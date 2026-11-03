El Gobierno de Javier Milei confirmó que no invitó a los ex presidentes argentinos a los actos institucionales previstos por la visita del papa León XIV. El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11.

La recepción oficial se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, con la presencia de gobernadores, diputados, senadores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión de la Casa Rosada alcanza a los ex mandatarios de distintos espacios políticos y períodos de gobierno.

La situación de Mauricio Macri

Aunque no participará de la recepción organizada por el Gobierno nacional, Mauricio Macri sí asistirá a la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles. El ex presidente fue invitado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y estará en el sector reservado para autoridades e invitados de la Ciudad.

Desde Roma aclararon que la organización de las invitaciones a los encuentros oficiales corresponde a las autoridades locales. De esta manera, la Santa Sede diferenció la agenda del viaje apostólico de las decisiones protocolares de los gobiernos anfitriones.

La agenda institucional

El presidente Javier Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery, tras su llegada desde Uruguay. Luego habrá una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín y actividades protocolares en la Casa Rosada, incluida una reunión entre ambos.

La visita también contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La misa del lunes en Palermo será una de las principales celebraciones religiosas previstas durante la estadía del Pontífice.