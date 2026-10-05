El Gobierno puso en marcha la negociación con los gobernadores para conseguir respaldo político en el Congreso a dos de sus principales objetivos: aprobar el Presupuesto 2027 y suspender las PASO. El entendimiento comenzó a tomar forma durante la gira presidencial por París y ahora tendrá una nueva etapa con reuniones bilaterales en la Casa Rosada.

La propuesta que llevó Diego Santilli, acompañado por Luis Caputo y Pablo Quirno, apunta a vincular el respaldo de los mandatarios provinciales a los proyectos del Ejecutivo con un acuerdo electoral. La idea que está sobre la mesa es que La Libertad Avanza no compita con candidatos propios en determinados distritos a cambio de que los gobernadores acompañen las iniciativas nacionales.

Javier Milei reforzó personalmente ese planteo durante un encuentro con los mandatarios en París. El Presidente buscó instalar la necesidad de construir un frente político que permita sostener el rumbo económico y evitar el regreso del peronismo al poder.

Con ese objetivo, los próximos días estarán marcados por conversaciones individuales entre la Nación y cada provincia. El oficialismo necesita ordenar apoyos parlamentarios, mientras los gobernadores buscan evitar que una lista libertaria les divida el electorado local y complique sus posibilidades de reelección.

Sin embargo, el acuerdo todavía está lejos de ser automático. Uno de los principales interrogantes pasa por quién tendrá la decisión final dentro de La Libertad Avanza a la hora de definir candidaturas en cada territorio. Entre los gobernadores persiste la cautela porque Milei y Santilli no necesariamente tienen la última palabra sobre los armados provinciales.

La negociación también encuentra obstáculos en las propias ambiciones de los referentes libertarios. En varias provincias existen dirigentes de LLA que ya se proyectan como candidatos a gobernador y que difícilmente resignen esa posibilidad para facilitar un acuerdo con los mandatarios de turno.

El esquema aparece más avanzado en distritos donde ya hubo experiencias de cooperación electoral. Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, y Chubut, con Ignacio Torres, aparecen como casos donde el entendimiento con la Casa Rosada puede encontrar un terreno más favorable.

En otros territorios, en cambio, las tensiones son mayores. San Luis y Jujuy exhiben el problema que enfrenta el Gobierno: mientras negocia con los gobernadores, dirigentes libertarios locales pretenden aprovechar el sello de Milei para construir sus propias candidaturas de cara a 2027.

A la discusión electoral se suma una interna que todavía atraviesa al PRO. La relación entre La Libertad Avanza y los principales dirigentes del macrismo también condiciona los acuerdos en distritos clave, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, la Casa Rosada abrió una negociación que excede la suspensión de las PASO. El objetivo es avanzar en el Congreso, ordenar el calendario electoral de 2027 y, al mismo tiempo, construir acuerdos territoriales que eviten una disputa anticipada con los gobernadores que hoy pueden ser aliados parlamentarios, pero también competidores electorales.