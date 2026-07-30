Gobierno ofreció edificios públicos para despedir a las víctimas de Ischigualasto

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, reveló que el Gobierno de San Juan puso a disposición de las familias de las cuatro víctimas del accidente de helicóptero distintos edificios públicos para la realización de los velatorios. Entre los espacios ofrecidos se encuentran Casa de Gobierno, el Centro de Convenciones, la Legislatura y la Catedral. El funcionario aclaró que serán los familiares quienes definirán dónde despedir a sus seres queridos y aseguró que la Provincia brindará toda la asistencia necesaria.

"El Gobernador nos indicó que pongamos a disposición todos los edificios del Gobierno. Está disponible Casa de Gobierno, el Centro de Convenciones y también el edificio de Bomberos. El vicegobernador puso a disposición la Legislatura y el padre Andrés hizo lo mismo con la Catedral. Donde las familias decidan realizar la despedida, el Gobierno va a poner todo lo que sea necesario para acompañarlas", expresó Achem en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

Además, explicó que durante la jornada los familiares analizarán las distintas alternativas y comunicarán cuál será el lugar elegido para el último adiós.

Operativo para recuperar los cuerpos

El funcionario también brindó detalles del operativo que se desarrolla en la zona donde ocurrió el accidente y explicó que el Gobierno provincial trabaja junto con organismos nacionales para recuperar los cuerpos.

"Desde el primer momento pusimos absolutamente todos los recursos a disposición. Hay personal de la Policía, Bomberos, brigadas especiales, ambulancias 4x4 y equipos de Aeronáutica trabajando en el lugar", señaló.

Achem indicó que el acceso al sitio del siniestro presenta una gran complejidad, ya que parte del recorrido debe realizarse en camionetas y luego continuar varias horas a pie. El objetivo es que los helicópteros puedan trasladar los cuerpos hasta un sector donde puedan intervenir las ambulancias y continuar con el procedimiento dispuesto por la Justicia Federal.

La investigación sigue en manos de Nación

Consultado sobre las posibles causas del accidente, el secretario General evitó hacer especulaciones y remarcó que la investigación recién comienza. "Hoy pueden existir distintas hipótesis, pero cualquier conclusión sería apresurada. El helicóptero era una aeronave moderna y los pilotos tenían muchísima experiencia. Habrá que esperar el resultado de los peritajes para saber qué ocurrió", afirmó.

También recordó que la aeronave pertenecía a una empresa privada contratada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y explicó que el comité de investigación de siniestros aeronáuticos será el encargado de determinar las causas del hecho.

El posible regreso de Orrego

Durante la entrevista, Achem confirmó además que el gobernador Marcelo Orrego analiza adelantar su regreso a San Juan tras la tragedia. "Hemos hablado varias veces desde que ocurrió la emergencia. Está intentando reorganizar sus compromisos internacionales para evaluar la posibilidad de regresar antes. Su cabeza y su corazón están puestos en San Juan", aseguró.

El dolor por la pérdida

Sobre el cierre, el funcionario expresó el impacto que provocó la muerte de los cuatro trabajadores y destacó el compromiso que tuvieron durante años en cada emergencia.

"Hoy nuestro corazón está con las familias y con los compañeros que perdimos. Eran personas incansables, siempre al servicio de los sanjuaninos. Formaron grandes equipos y dejaron un legado que seguramente continuará en quienes trabajaron junto a ellos", concluyó.