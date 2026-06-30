El Gobierno de San Juan comenzó a coordinar acciones de asistencia destinadas a las personas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela. En ese marco, la ministra de Gobierno, Laura Palma, mantuvo un encuentro con integrantes de la comunidad venezolana radicada en la provincia para poner a disposición las herramientas y capacidades del Estado provincial y fortalecer el trabajo conjunto frente a la emergencia.

Durante la reunión, la funcionaria manifestó el acompañamiento del Gobierno sanjuanino a las familias que sufrieron las consecuencias del desastre natural y explicó las acciones que actualmente se desarrollan de manera coordinada con las Fuerzas Federales para colaborar con las iniciativas de ayuda.

El encuentro también sirvió para conocer de primera mano las principales inquietudes y necesidades planteadas por los representantes de la comunidad venezolana, quienes compartieron información sobre la situación que atraviesan sus familiares y allegados en las zonas afectadas.

Según se informó, ambas partes coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo articulado que permita canalizar de manera eficiente la asistencia que pueda enviarse desde San Juan, además de acompañar las distintas campañas solidarias que puedan organizarse en las próximas semanas.

Como resultado de la reunión, quedó establecido un canal permanente de diálogo entre el Ministerio de Gobierno y la comunidad venezolana residente en la provincia, con el objetivo de coordinar los próximos pasos para concretar el envío de ayuda humanitaria y fortalecer las acciones solidarias destinadas a las poblaciones afectadas por los sismos.