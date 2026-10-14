El fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, cuestionó las justificaciones presentadas por el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino para no asistir a la audiencia de formalización por la causa Acueducto Gran Tulum. Aunque la jueza Mónica Lucero consideró válidas ambas ausencias y resolvió reprogramar la instancia judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal mantuvo sus objeciones. "Para mí no es un justificativo. Todos tenemos una carga procesal", sostuvo tras la audiencia.

En declaraciones a la prensa, Gómez recordó que había manifestado su desacuerdo durante la audiencia de este miércoles 14 de octubre. "Incluso lo manifesté en la audiencia, que no me parecía un justificativo presentado por los defensores", afirmó al referirse a los argumentos expuestos por los abogados de los legisladores nacionales.

El fiscal explicó que, si bien la Fiscalía no compartía las razones de las inasistencias, terminó acompañando el pedido de reprogramación que realizaron los defensores del resto de los investigados. La intención es que las 11 personas convocadas participen de una misma audiencia y se respeten sus garantías procesales.

"Yo no lo vería como un fracaso, es una reprogramación de audiencia", expresó Gómez al evaluar el resultado de la jornada, que terminó sin que se concretara la formulación de cargos.

Los argumentos de Uñac y Andino

Las ausencias de los dos legisladores fueron uno de los principales motivos de discusión durante la audiencia de formalización.

En el caso de Cristian Andino, su defensa presentó pasajes de avión para acreditar que se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales. La jueza Lucero consideró justificada su ausencia, aunque no autorizó que participara mediante Zoom.

Por su parte, Sergio Uñac envió una nota que fue leída por su abogado, Marcelo Fernández. En el escrito, el exgobernador citó distintas disposiciones legales y constitucionales para fundamentar su inasistencia. También manifestó que no declararía en esa instancia y que, si decidiera hacerlo más adelante, sería por escrito.

La magistrada también aceptó la justificación de Uñac, lo que generó nuevos cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

La advertencia por los desafueros

Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones de Gómez estuvo relacionado con la posibilidad de solicitar el desafuero de Uñac y Andino si vuelven a ausentarse en la próxima convocatoria.

El fiscal aclaró que dejó planteada esa reserva durante la audiencia, debido a que no considera suficientes los argumentos presentados para justificar las inasistencias.

"Dejé ahí la reserva del mismo, teniendo en cuenta que a mí ya no me parecía un justificativo la inasistencia, por lo que lo dejé planteado para la próxima audiencia", manifestó.

Consultado sobre el alcance de esa medida, Gómez explicó que un eventual desafuero permitiría que las cámaras legislativas correspondientes retiraran las inmunidades necesarias para hacer comparecer a los investigados mediante la fuerza pública, si fuera necesario.

De esta manera, el fiscal dejó abierta la posibilidad de avanzar con ese procedimiento si los legisladores no participan de la próxima audiencia. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución que implique la pérdida de sus fueros parlamentarios.

Por qué se reprogramó la audiencia

Gómez también explicó que el Ministerio Público Fiscal no tenía inconvenientes en que los investigados participaran de manera virtual, pero la jueza Lucero se opuso a esa alternativa.

Frente a esa situación, los abogados defensores de los restantes investigados solicitaron reprogramar la audiencia para garantizar que todos sus representados participaran en igualdad de condiciones. El fiscal acompañó posteriormente ese planteo.

"Este Ministerio no se opuso a ese pedido", explicó Gómez, quien remarcó que el objetivo es conseguir que las 11 personas estén presentes lo antes posible.

La decisión terminó siendo aceptada por Lucero, aunque la magistrada dejó en claro durante la audiencia que no compartía la necesidad de postergarla.

El fiscal también precisó que todavía no se concretó ninguna imputación formal. "No se ha imputado absolutamente nada todavía", afirmó.

Ahora, la Oficina Judicial deberá establecer una nueva fecha y notificar con anticipación a las partes para intentar avanzar con la formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en las contrataciones y ejecución del Acueducto Gran Tulum.