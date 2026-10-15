Gonzalo Montiel rompió el silencio sobre su ausencia en la convocatoria de la Selección argentina para el amistoso ante Benín, disputado en el marco de la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Tras el empate 1-1 de River ante Sarmiento en Junín, el defensor fue consultado sobre la decisión de Lionel Scaloni y respondió con una frase que llamó la atención.

El lateral derecho, campeón del mundo en Qatar 2022 y autor del penal decisivo ante Francia en la final, evitó cuestionar públicamente al entrenador y se concentró en destacar la importancia del homenaje al capitán argentino.

“Fue muy emocionante. Porque fue la despedida de nuestro emblema, el mejor jugador”, expresó Montiel. También manifestó su alegría por el reconocimiento que recibió Messi y remarcó que lo merece tanto por su trayectoria deportiva como por su calidad humana.

La respuesta que llamó la atención

Cuando el periodista insistió y le preguntó si le hubiera gustado formar parte de la convocatoria para jugar ese encuentro, Montiel contestó de manera breve.

“¿De la convocatoria? No, bueno, estuve ahí. Estuve ahí, que es lo importante”, señaló el defensor, quien también destacó lo lindo que fue compartir ese momento con sus compañeros.

La respuesta evitó profundizar en los motivos de su ausencia y en cómo recibió la decisión de Scaloni. Aunque no estuvo habilitado para jugar el amistoso, Montiel asistió al estadio Monumental para acompañar a Messi durante una jornada especial para el seleccionado.

La ausencia del lateral generó comentarios entre los hinchas, especialmente por su participación en la conquista del Mundial de Qatar, cuando convirtió el penal que aseguró la tercera estrella para la Argentina.

Montiel también habló del empate de River

Más allá de la consulta sobre la Selección, el defensor tuvo protagonismo en el empate 1-1 de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura. El equipo de Núñez buscaba una victoria en Junín, pero terminó repartiendo puntos.

Montiel había convertido un gol de cabeza que fue anulado por una mano previa de Fausto Vera, luego de una revisión del VAR. En el segundo tiempo, el lateral volvió a aparecer en el área rival y marcó el tanto definitivo que le permitió al Millonario rescatar un empate.

Tras el encuentro, el jugador reconoció que el resultado dejó sensaciones negativas porque el objetivo era sumar los tres puntos. También se refirió a la polémica arbitral y cuestionó la revisión de la jugada anulada.

Sin embargo, evitó responsabilizar exclusivamente al árbitro por el resultado y apuntó al rendimiento colectivo. Para Montiel, River debe mejorar su juego y recuperar la capacidad de ganar, incluso cuando le toca jugar fuera de casa.