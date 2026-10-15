Gonzalo Montiel marcó el empate de River tras un gol anulado por el VAR

Gonzalo Montiel tuvo dos intervenciones decisivas en el empate de River ante Sarmiento en Junín: primero le anularon un gol de cabeza tras una revisión del VAR por una mano previa de Fausto Vera; después volvió a marcar y selló la igualdad. Tras el encuentro, el lateral expresó su disconformidad con el tiempo que llevó revisar la jugada y dijo que ninguno de sus compañeros había advertido la mano.

La acción anulada se produjo en el segundo tiempo. Vera recibió una pelota, la bajó y envió el centro que Montiel conectó para marcar. El VAR detectó un contacto de la pelota con la mano del mediocampista antes del control y llamó al árbitro Sebastián Zunino para revisar la jugada en el monitor.

Al comunicar su decisión al público, señaló que el jugador número 15 había tocado la pelota con la mano en una posición antinatural. La revisión demoró varios minutos y generó protestas en el campo de juego.

Una lectura planteó que la posición elevada del brazo de Vera podía considerarse antinatural y, por lo tanto, sancionable. Otra consideró que el movimiento podía corresponder al equilibrio del futbolista mientras levantaba la pierna para controlar la pelota. La decisión final quedó a cargo de Zunino, luego de la intervención del VAR.

Minutos después del gol anulado, Montiel volvió a aparecer en el área y marcó el empate para River. El lateral recibió un pase de Thiago Almada y definió para establecer el resultado definitivo ante Sarmiento.

Después del partido, Montiel cuestionó la revisión, aunque también reconoció la decisión del árbitro. “Se ve que el árbitro estuvo buscando mucho la mano. Ninguno de nosotros vio una mano. Le pregunté al cuarto y tampoco la había visto”, dijo. Luego agregó: “Él la vio y está bien”.

“No hay que caer en el árbitro sino en nuestro juego, hoy fuimos a buscarlo y no nos alcanzó”, afirmó. Sobre el empate, señaló que River había ido a Junín con la intención de ganar y que el resultado les dejó un sabor amargo.