La derrota de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico sigue dejando consecuencias para el equipo millonario. Este jueves 5 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una sanción de tres fechas de suspensión para Gonzalo Montiel, quien fue expulsado durante el encuentro disputado en La Bombonera. La decisión representa una baja importante para el conjunto de Núñez de cara a los playoffs del Torneo Clausura 2026.

La resolución quedó establecida en el expediente 100.196, publicado en el boletín oficial número 6970 de la AFA. El organismo disciplinario fundamentó el castigo en una infracción considerada como "juego brusco grave", contemplada en el artículo 13 del Código Disciplinario.

El lateral campeón del mundo ya cumplió la primera fecha de suspensión durante la victoria de River por 2 a 0 frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Sin embargo, todavía deberá permanecer fuera de las canchas durante dos encuentros más.

De esta manera, Montiel no podrá disputar los octavos de final del Clausura y tampoco estará disponible para un eventual cruce de cuartos, en caso de que River consiga avanzar. Su regreso recién podría producirse en una hipotética semifinal.

Por qué la AFA sancionó con tres partidos a Gonzalo Montiel

La expulsión ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo del Superclásico, cuando Montiel protagonizó una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco. El defensor de River realizó una entrada desde atrás e impactó con los tapones sobre el tobillo izquierdo del futbolista de Boca.

El árbitro Nicolás Ramírez mostró inmediatamente la tarjeta roja, mientras que desde el VAR, encabezado por Silvio Trucco, respaldaron la decisión arbitral al considerar que se trató de una acción peligrosa.

Para establecer la sanción, el Tribunal de Disciplina aplicó el inciso e del artículo 13 del reglamento, que contempla un mínimo de dos encuentros de suspensión para las infracciones calificadas como juego brusco grave.

Además, el fallo incorporó fundamentos del artículo 7, relacionado con la responsabilidad de los futbolistas en las conductas antirreglamentarias, independientemente de que hayan sido cometidas de manera intencional o por negligencia.

La decisión generó un nuevo foco de malestar en River, donde ya existían cuestionamientos por el desempeño del árbitro durante el enfrentamiento ante Boca.

Martínez Quarta recibió una sanción menor

A diferencia de Montiel, Lucas Martínez Quarta recibió solamente una fecha de suspensión por su expulsión durante el primer tiempo del Superclásico.

El defensor había visto la tarjeta roja a los ocho minutos tras cometer una infracción sobre Miguel Merentiel, cuando el delantero de Boca avanzaba con una oportunidad manifiesta de gol.

En este caso, el Tribunal aplicó el inciso a del artículo 13 del Código Disciplinario, que establece un partido de suspensión para quienes sean expulsados por impedir una ocasión clara de gol del equipo adversario.

Como Martínez Quarta ya cumplió la sanción durante el encuentro frente a Aldosivi, podrá volver a estar disponible para el próximo compromiso de River.

River deberá afrontar los playoffs sin Montiel

La sanción llega en un momento decisivo para River, que busca recuperarse de la derrota sufrida ante Boca y mantenerse en carrera por el título del Torneo Clausura.

El equipo millonario consiguió una victoria por 2 a 0 frente a Aldosivi, con goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, y cerró la fase regular con un resultado positivo antes del comienzo de las eliminatorias.

Sin embargo, el cuerpo técnico deberá reorganizar la defensa para afrontar los próximos compromisos sin Montiel, una de las piezas habituales del sector derecho.

La ausencia del campeón del mundo podría extenderse durante toda la participación de River en los playoffs si el equipo no consigue avanzar hasta las semifinales. En caso de quedar eliminado antes de cumplir la totalidad del castigo, el defensor deberá completar la sanción en una competencia posterior, salvo que exista una disposición reglamentaria que modifique esa situación.