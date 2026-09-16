El dirigente de San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo, reunió a cientos de jóvenes de distintos puntos de la provincia y puso sobre la mesa una agenda centrada en las dificultades que atraviesan para estudiar, trabajar y proyectar su futuro en San Juan.

La convocatoria reunió a estudiantes secundarios y universitarios, jóvenes profesionales y trabajadores de distintos oficios. Durante el encuentro, compartieron sus experiencias y plantearon problemas vinculados al empleo, el acceso y la permanencia en los estudios, la situación económica de sus familias y las dificultades para conseguir el primer trabajo.

Gramajo escuchó los planteos y sostuvo que los jóvenes deben tener un rol activo en las decisiones que afectan su presente. “La realidad hay que empezar a transformarla hoy. Los jóvenes no son el futuro, son el presente y tienen que ser protagonistas de las transformaciones que necesita nuestra sociedad”, afirmó.

A partir de esa mirada, el dirigente puso el foco en una agenda que no quede limitada a pensar qué ocurrirá dentro de algunos años, sino que atienda las posibilidades que tienen hoy los jóvenes para estudiar, insertarse laboralmente, emprender o desarrollar sus profesiones y oficios sin tener que abandonar la provincia.

Uno de los ejes planteados fue el impacto de la situación económica sobre esos proyectos. En ese sentido, Gramajo cuestionó que se naturalicen situaciones que terminan condicionando las oportunidades de los jóvenes.

“No podemos naturalizar que un joven termine sus estudios y no encuentre trabajo, que tenga que abandonar una carrera por razones económicas o que sienta que para progresar tiene que irse de San Juan”, señaló.

El encuentro terminó con el compromiso de continuar este tipo de reuniones con jóvenes de distintos departamentos. La apuesta de Gramajo pasa así por sostener un espacio de escucha sobre problemas concretos de este sector y sumar sus propuestas a la discusión sobre el futuro de la provincia.