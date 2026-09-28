Fabián Gramajo comenzó a ampliar su recorrida por San Juan con reuniones con intendentes peronistas. El dirigente de San Juan Te Quiero llegó hasta Caucete y mantuvo un encuentro con la jefa comunal Romina Rosas, luego de las últimas apariciones que compartió con Carlos Munisaga en Rawson. La nueva agenda se da mientras el dirigente busca aumentar su presencia territorial con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.

Gramajo viene desarrollando en las últimas semanas una agenda que excede Chimbas e incluye encuentros con dirigentes, instituciones y distintos sectores de la provincia. En septiembre también mantuvo reuniones con jóvenes de diferentes departamentos y participó de actividades junto a Munisaga, en una construcción que empieza a tomar una dimensión más provincial.

Ahora, el dirigente decidió salir del eje Rawson-Chimbas y llegó a Caucete para reunirse con Rosas. El encuentro tuvo como punto central la situación que atraviesan los municipios, las necesidades de las comunidades y las dificultades que enfrentan las administraciones locales en el actual contexto económico.

Tras la reunión, Gramajo publicó un mensaje en sus redes en el que destacó el intercambio con la intendenta caucetera. “Llegué hasta el querido departamento de Caucete, donde fui recibido por la intendenta Romina Rosas, con quien compartimos una charla sobre la realidad que atraviesan hoy los municipios”, escribió.

En esa publicación, el referente de San Juan Te Quiero puso el foco en las dificultades económicas de las comunas y en la necesidad de conocer de primera mano las demandas de cada departamento.

“Escuchando de primera mano las necesidades que tienen como comunidad y el gran esfuerzo que hacen para afrontar la difícil situación económica que estamos viviendo”, agregó Gramajo.

El dirigente también utilizó el encuentro para instalar un mensaje de cercanía territorial y acompañamiento a los municipios. “Son tiempos de escuchar, ser solidarios, acompañarnos y juntos tender una mano a quien más lo necesite”, sostuvo.

La reunión adquiere además relevancia dentro de la interna peronista sanjuanina. Rosas ya había planteado públicamente que existen distintas construcciones dentro del PJ y que será necesario encontrar puntos de encuentro de cara a 2027. Entre los espacios mencionados en ese escenario aparece también el de Gramajo.

Con la visita a Caucete, Gramajo suma ahora una nueva foto con una intendenta peronista y extiende una agenda que hasta las últimas semanas había tenido como uno de sus principales puntos de contacto la relación política con Munisaga. El recorrido por los departamentos abre así una nueva etapa de mayor exposición territorial para el dirigente de San Juan Te Quiero.