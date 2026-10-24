Gramajo visitó a Matías y destacó la solidaridad de los sanjuaninos

Fabián Gramajo visitó a Matías, un sanjuanino con discapacidad visual a quien conoce desde hace muchos años, para acompañarlo luego de que perdiera algunos elementos indispensables para desarrollar su actividad laboral. Durante el encuentro, el dirigente realizó un aporte económico y destacó la respuesta solidaria de la comunidad.

La visita permitió a Gramajo conversar con Matías y conocer cómo atravesaba esta situación. Sin embargo, también se encontró con una muestra de acompañamiento por parte de otros sanjuaninos, que ya se habían acercado para colaborar y ayudarlo a recuperar lo necesario para continuar con su trabajo.

“Me dio una gran alegría saber que tanta gente se había solidarizado con él. Eso demuestra que hay muchas personas de buen corazón, que se preocupan por los demás y que, cuando alguien atraviesa un momento difícil, están dispuestas a acompañar”, expresó Gramajo.

En ese sentido, el dirigente remarcó la importancia de la solidaridad, la empatía y el compromiso con quienes atraviesan situaciones complicadas, especialmente en un contexto en el que muchas familias enfrentan dificultades.

“Lo importante no es quién ayuda, sino que entre todos podamos estar cerca de quienes lo necesitan. No hace falta hacer grandes cosas para ayudar; a veces, un pequeño aporte o simplemente acercarse y escuchar puede significar mucho para alguien”, sostuvo.

Finalmente, Gramajo valoró la participación de quienes se sumaron para acompañar a Matías y destacó la importancia de sostener esos gestos en la vida cotidiana.

“Que nunca perdamos esa solidaridad tan linda que nos caracteriza a los sanjuaninos”, concluyó.