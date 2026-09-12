Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será la ganadora del reality

El certamen televisivo Gran Hermano Generación Dorada ingresa en su etapa decisiva. A muy poco tiempo de la definición, las diferentes mediciones digitales muestran los primeros números sobre qué competidora podría abandonar la vivienda antes de la jornada final.

La jornada del lunes 14 de septiembre resultará fundamental, ya que se revelará a la participante ocupante del tercer lugar y se confirmará a la dupla que disputará el trofeo. Las plataformas digitales ganaron protagonismo a través de publicaciones vertidas por la cuenta GH Encuestas en la red X, donde miles de espectadores emitieron sus votos.

Los registros de esa plataforma posicionan a Yipio con el paso asegurado al último día del concurso. Las posiciones restantes se debaten activamente entre Sol Abraham y Charlotte Caniggia. El sondeo de X indica que Charlotte tendría que salir del juego al cosechar solo el 16,3% de los apoyos, al tiempo que Yipio ostenta el 57,6% y Sol reúne el 26,1% de respaldo.

Una medición paralela efectuada por el mismo usuario en Instagram muestra un panorama opuesto. En esa red social, los cómputos ubican a Sol Abraham en el tercer escalón del podio, perfilando un duelo decisivo directo entre Yipio y Charlotte.

La triunfadora absoluta del programa se revelará el miércoles 16 de septiembre. El resultado consagrará nuevamente a una competidora femenina, hecho que previamente se registró únicamente en 2 ocasiones a lo largo del historial del formato: la victoria de Viviana Colmenero durante la tercera entrega realizada entre 2002 y 2003, junto a la consagración de Marianela Mirra en la cuarta temporada emitida en 2007.