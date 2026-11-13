La caída de granizo sorprendió este viernes 13 de noviembre a vecinos de Media Agua, en el departamento Sarmiento, donde se registró una tormenta acompañada por lluvia y fuertes ráfagas de viento. El fenómeno llegó en medio de las condiciones de inestabilidad que había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para San Juan.

La tormenta se hizo sentir en la localidad sarmientina con precipitaciones y caída de piedra, en una jornada que había comenzado con temperaturas cercanas a los 39ºC en el Gran San Juan.

El cambio de tiempo se produjo después de varios días de calor intenso y estuvo acompañado por viento del sector sur y sudeste, según el pronóstico meteorológico.

El SMN había anticipado tormentas en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posibilidad de tormentas durante la tarde y la noche de este viernes, con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica, ráfagas de viento y abundante precipitación en cortos períodos.

Además, el organismo anticipó un marcado descenso de temperatura para el fin de semana. Para este sábado se espera una máxima de 29ºC, mientras que el domingo rondaría los 30ºC.

La llegada de las precipitaciones representa un cambio importante después de las jornadas de calor extremo que atravesó la provincia.