Grave denuncia contra Furia de Gran Hermano: "Había drogas explícitas"

Cristian U y Furia Scaglione rompieron el silencio tras su polémica salida del reality español La Cárcel de los Gemelos. En una entrevista con Bondi Live, los argentinos detallaron una serie de situaciones irregulares que vivieron desde su llegada al viejo continente. Según explicaron, el maltrato fue constante y comenzó apenas aterrizaron, ya que nadie los recibió en el aeropuerto y debieron trasladarse por sus propios medios.

La exparticipante de Gran Hermano fue contundente sobre el clima hostil que percibió durante la competencia. Ella señaló que "Desde el minuto uno empezaron a ser súper maleducados. Entendemos que es una competencia y dijimos: 'Nosotros nos la bancamos', pero había maltratos". Además, vinculó la actitud de los productores y compañeros con cuestiones de nacionalidad, especialmente tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial frente a España. Al respecto, la joven manifestó que "No estábamos entendiendo que la mala onda es por xenofobia pura".

Sin embargo, las acusaciones más severas apuntaron a la presencia de estupefacientes dentro del programa. Cristian U fue directo al ser consultado sobre los problemas en la convivencia y respondió que hallaron "Drogas explícitas".

El mediático profundizó su denuncia al describir la gestión de la producción con ciertos concursantes. Según su testimonio, existen "Participantes que tienen problemas de adicciones, que tendrían que tener un tratamiento, pero si vos a los participantes que se quieren ir porque no hay drogas se las facilitás, mínimo le tenés que poner un psicólogo".

En la misma línea, Furia relató un episodio confuso donde encontró restos de una sustancia en el baño. Sobre aquel momento, recordó que "Aparte ni sabía lo que era, pensé que era dentífrico y todos me trataban como pel*tuda" mientras Cristian U confirmaba que se trataba de droga adherida al inodoro. Esta situación fue el detonante para que la jugadora decidiera abandonar el proyecto de forma inmediata.

Finalmente, la joven justificó su renuncia por una cuestión de principios laborales y personales. Ella sentenció que "Yo me fui porque no trabajo en ese tipo de entornos. Si vos querés consumir, consumí, pero yo no voy a laburar con vos". Debido a estos hechos, ambos evalúan los pasos a seguir en el ámbito judicial contra los responsables del ciclo televisivo.