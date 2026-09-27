Grecia sorprendió a Alemania y se impuso por 1-0 en Augsburgo, por la segunda fecha de la Nations League. El resultado significó la primera derrota de Jürgen Klopp desde que asumió como entrenador del seleccionado alemán.

El conjunto alemán había debutado con un empate 1-1 frente a Países Bajos. Ahora volvió a quedarse sin una victoria y sumó apenas un punto en sus dos primeras presentaciones.

Kourbelis marcó el único gol

El partido tuvo pocas situaciones claras durante buena parte del desarrollo. Grecia consiguió abrir el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Kourbelis aprovechó una pelota que quedó en la entrada del área.

El mediocampista recortó ante Nmecha y sacó un remate rasante que tuvo un desvío en la defensa alemana antes de terminar dentro del arco. Alemania buscó reaccionar, pero no pudo encontrar el empate.

Grecia quedó como líder

Con la victoria, Grecia llegó a los seis puntos y quedó en lo más alto del Grupo A2 de la Nations League. Países Bajos aparece segundo con cuatro unidades, Alemania suma un punto y Serbia todavía no consiguió sumar.

Alemania volverá a jugar el martes frente a Serbia en Múnich. Ese mismo día, Grecia recibirá a Países Bajos en Tesalónica por una nueva jornada de la competencia.