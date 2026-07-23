Tras la reincorporación de solo 7 de los 61 despedidos en la CNEA, los gremios denuncian la exclusión deliberada de los especialistas dedicados al reactor. Además, alertan por maniobras de intimidación y bloqueos de ingreso a delegados en áreas operativas clave.

Las autoridades del organismo mantendrán paralizado el desarrollo del reactor CAREM, un proyecto calificado históricamente como estratégico para el desarrollo tecnológico del país.

Aunque los gremios lograron destrabar la reincorporación de 7 de los 61 trabajadores despedidos en el organismo, ninguno de los reincorporados pertenece al equipo abocado al CAREM, lo que ratifica la suspensión por tiempo indeterminado de la obra.

La situación dentro de los centros atómicos del país es calificada por los trabajadores como un contexto de creciente hostigamiento e "intimidaciones". En el Centro Atómico Bariloche, una comunicación interna firmada por el presidente de la CNEA, Martín Porro, anunció la apertura de una investigación interna por supuestas agresiones verbales a la gerenta del área, Magdalena Villaverde. Sin embargo, los empleados desmintieron categóricamente la acusación mediante la publicación de diversos videos que registran las reuniones.

Bloqueo a delegados

A la falta de respuestas sobre la continuidad del reactor se suman maniobras de restricción al trabajo gremial y operativo. La Mesa Nacional de ATE CNEA denunció que se le bloqueó la entrada al Centro Atómico a Daniel Sánchez, coordinador del espacio, vocal de ATE Capital y jefe de operaciones de la Planta Piloto de Combustibles Avanzados —instalación clave donde se fabrica parte del insumo del CAREM—.

"Es una acción intimidatoria y una provocación en el proceso del pedido de reincorporación. No fue informado ni a los jefes ni a los gerentes de área. Es parte del desgaste constante que nos proponen las autoridades: te dan una reincorporación pero te dejan afuera a un delegado", denunciaron desde la representación de los trabajadores.

Tras la rápida visibilización pública de la denuncia, la conducción del organismo dio marcha atrás argumentando que la prohibición de ingreso se trató de "un error".

Conferencia de prensa y el futuro del CAREM

En el Centro Atómico Bariloche, donde no se registró ninguna reincorporación de personal hasta la fecha, el ambiente es de total incertidumbre. Los equipos técnicos continúan a la espera de precisiones operativas sobre la hoja de ruta del proyecto por parte de la conducción del área.

Frente a esta situación, las agrupaciones sindicales anunciaron la realización de una conferencia de prensa para este jueves, en la cual detallarán los pasos a seguir dentro de la estrategia de reclamo para lograr la restitución total del personal afectado y defender la continuidad de la soberanía nuclear en el país.

Intimidaciones

Tras los 61 despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que afectaron principalmente al proyecto del reactor Carem, los gremios lograron avanzar en la reincorporación de 7 de ellos, aunque ninguno de estos trabajadores reincorporados forma parte del proyecto del reactor, que el gobierno admitió tener paralizado.

Por otra parte, los trabajadores denunciaron que las autoridades avanzan con “intimidaciones” y “graves irregularidades”. Primero fue una comunicación interna en el Centro Atómico Bariloche, firmada por el presidente de la institución, Martín Porro, que anuncia una investigación interna por supuestas agresiones verbales a una gerenta del área, una situación que los trabajadores aseguran falsa, con varios videos publicados como prueba.

Además, se le negó la entrada a su sector de trabajo a un delegado de ATE, uno de los voceros ante los medios de la situación que atraviesan.

En el Centro Atómico Bariloche, donde no hubo ni una reincoporación, siguen esperando que la gerenta supuestamente agredida, Magdalena Villaverde, de alguna indicación sobre cómo seguirá avanzando el proyecto Carem.

