Los gremios que representan a los docentes universitarios de San Juan resolvieron suspender las medidas de fuerza previstas para la próxima semana luego de que avanzara la aceptación de la propuesta salarial acordada entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La decisión fue confirmada por Adicus y SidUNSJ a DIARIO HUARPE tras las consultas internas realizadas en sus respectivas federaciones. De esta manera, el paro que había sido convocado del 16 al 19 de junio quedó sin efecto, aunque ambas organizaciones aclararon que continuarán atentas al cumplimiento de los compromisos asumidos por Nación y sostendrán el reclamo por el financiamiento universitario.

En este contexto, la secretaria general de Adicus, Edith Linquitay, explicó que la decisión del gremio sanjuanino fue aceptar la propuesta salarial pese a las diferencias que mantienen con algunos puntos de la negociación. “Entendemos que se debía aceptar la oferta salarial y continuar la lucha en relación con la aplicación de la ley”, señaló.

La dirigente destacó además que la mejora salarial es consecuencia de las medidas impulsadas por los trabajadores universitarios. “Es la expresión de una conquista que nos corresponde a todos. Al Gobierno le torcimos el brazo y abrió la mano por toda la lucha sostenida que venimos teniendo”, afirmó.

No obstante, aclaró que la postura del gremio local difiere de la adoptada por Conadu Histórica, federación que resolvió no firmar el acta acuerdo alcanzada entre el Gobierno de Javier Milei y el CIN y mantener el paro convocado para la próxima semana. En ese sentido, Linquitay confirmó que los docentes sanjuaninos que decidan adherir a las medidas de fuerza impulsadas por la federación nacional podrán hacerlo y contarán con respaldo gremial.

Por su parte, la secretaria general de SidUNSJ, Guadalupe Aguiar, confirmó que también quedaron suspendidas las medidas de fuerza previstas. Asimismo, explicó que la decisión surgió de una consulta realizada entre afiliados y delegados, en la que el 60% se manifestó a favor de aceptar la propuesta salarial.

“La Conadu llevó ese mandato a la mesa paritaria y por eso firmó el acuerdo. El paro convocado se suspende hasta comprobar que el Gobierno cumpla con lo firmado”, indicó.

Según explicó, la federación evaluará durante los próximos días la publicación de los instructivos de liquidación que deberán reflejar los aumentos acordados. En caso de cumplirse lo pactado, las medidas quedarán suspendidas al menos hasta un nuevo plenario previsto para el 3 de julio.

Aguiar sostuvo que la reapertura de la paritaria representa un avance después de un largo período sin negociaciones efectivas. El acuerdo contempla una recomposición salarial del 21,3% y una nueva actualización prevista para octubre, además del compromiso de convocar a una nueva reunión paritaria antes de mediados de septiembre.

Pese al levantamiento del paro, ambos gremios coincidieron en que continuará el reclamo por una solución de fondo para las universidades nacionales. En ese marco, seguirán acompañando las acciones vinculadas al financiamiento universitario y la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores del sector durante los últimos años.