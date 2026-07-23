La circulación de gripe en San Juan comenzó a mostrar una tendencia descendente luego del fuerte incremento registrado durante el inicio del invierno. Así lo confirmó la jefa de Epidemiología de la provincia, Yanina González, quien explicó que los indicadores sanitarios muestran una baja sostenida durante las últimas semanas.

“Hoy en nuestra provincia estamos cursando la semana 29. Tuvimos un inicio bien abrupto, acelerado en las primeras semanas, que fue a partir de la semana 18, alcanzando su pico máximo entre la semana 22 y la 23”, explicó la funcionaria.

Según detalló, desde la semana 24 comenzó una reducción progresiva de los contagios.

“Llevamos cuatro semanas casi consecutivas mostrando ya un descenso relativo y evidenciando un poco esto que es lo que notamos”, señaló.

Influenza A fue el virus predominante en San Juan

De acuerdo con el análisis epidemiológico, el virus que más circuló durante esta temporada fue la Influenza A, responsable de la mayoría de los cuadros gripales registrados en la provincia.

La especialista explicó que esta variante provocó los síntomas habituales de la gripe, como fiebre, dolor de garganta y tos, con presencia en distintos grupos etarios.

“El virus predominante fue Influenza A. Esta influenza es la que más predominó y la que provocó estos síntomas gripales”, indicó González.

En cuanto a los grupos más afectados, la mayor cantidad de casos se concentró en niños de 0 a 9 años, mientras que en menor medida se observaron contagios en adultos de entre 45 y 65 años.

San Juan concentró casi el 4% de las muestras positivas del país

El último Boletín Epidemiológico Nacional informó que durante las primeras 25 semanas de 2026 San Juan registró 82 muestras positivas de gripe, lo que representa el 3,9% de los 2.119 casos analizados en todo el país por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Con esos números, la provincia quedó ubicada entre las jurisdicciones con circulación viral activa y ocupó el décimo lugar del ranking nacional de muestras positivas estudiadas.

A nivel país, Buenos Aires encabezó los registros con 421 casos, seguida por Salta con 216, Mendoza con 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 191, Tucumán con 186 y Jujuy con 134.

Más atrás se ubicaron Santa Fe con 122 casos, Formosa con 102 y Catamarca con 86.

El informe nacional también confirmó que el 92% de las muestras positivas correspondió a Influenza A, mientras que el 8% restante fue Influenza B. Entre los casos de Influenza A que pudieron ser analizados, el 99% correspondió a la cepa H3N2, que se consolidó como la variante predominante durante la temporada invernal.

La situación provincial sigue una tendencia similar a la del país

Consultada sobre el panorama de San Juan en comparación con otras provincias, González explicó que la cantidad de casos está relacionada con factores como la densidad poblacional.

“Provincias que tienen menor cantidad de población van a tener quizás menor cantidad de casos”, señaló.

Sin embargo, advirtió que las bajas temperaturas continúan siendo un factor de riesgo y que la prevención debe mantenerse durante las próximas semanas.

“Estamos llegando a fines de julio, se aproxima agosto y pese a eso tenemos frío hoy en nuestra provincia y tenemos que seguir reforzando las medidas de prevención”, remarcó.

Vacunación disponible y sin turno previo

Desde Epidemiología recordaron que la vacuna contra la gripe continúa disponible de manera gratuita en todos los centros de salud y hospitales de San Juan.

La recomendación alcanza especialmente a:

Adultos mayores.

Personas embarazadas en cualquier trimestre.

Niños de entre 6 meses y 2 años, grupo donde la vacunación es obligatoria y gratuita.

La aplicación no requiere turno previo: los vecinos pueden acercarse directamente al centro de salud más cercano.

Las medidas que siguen siendo clave

Aunque los casos estén en descenso, las autoridades sanitarias insistieron en mantener las medidas de prevención para evitar nuevos aumentos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavarse frecuentemente las manos.

Cubrirse al toser y estornudar.

Evitar asistir a lugares concurridos cuando se presentan síntomas.

Consultar ante cuadros compatibles con gripe, especialmente en personas pertenecientes a grupos de riesgo.