En una nueva edición de Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, nos visitó la Dra. Paula Galfré, odontóloga y directora de GRO Grupo Odontológico, quien compartió la propuesta de trabajo del centro y explicó por qué la salud bucal es mucho más que una cuestión estética.

Desde su creación, GRO nació como un proyecto familiar con una premisa clara: ofrecer una experiencia diferente a quienes llegan al consultorio. “Nuestra propuesta de trabajo básicamente es ofrecer a todos los pacientes una odontología diferente, cálida y humana”, expresó la profesional.

La especialista señaló que uno de los principales desafíos sigue siendo vencer el temor que muchas personas sienten al momento de acudir al odontólogo. Por eso, el equipo apuesta a generar un ambiente de confianza donde cada paciente se sienta escuchado, acompañado y seguro durante todo el tratamiento.

“Siempre vamos a buscar que el paciente se sienta cómodo, seguro, escuchado y contenido”, destacó Galfré.

Tecnología al servicio de tratamientos más precisos

La odontología ha experimentado importantes avances en los últimos años y la tecnología ocupa un lugar central dentro de los tratamientos actuales. Según explicó la profesional, estas herramientas permiten realizar procedimientos más cómodos para el paciente y obtener resultados más rápidos y precisos.

“La tecnología nos va a ayudar a hacer tratamientos mucho más cómodos para el paciente, con mucha más precisión y le va a dar resultados que se puedan ver más rápido y de mejor manera”, afirmó.

En GRO Grupo Odontológico se realizan tratamientos de odontología general, odontopediatría, odontología estética, rehabilitación oral, periodoncia y endodoncia, entre otras especialidades. El objetivo es brindar un abordaje integral adaptado a las necesidades de cada persona.

En el área estética, la demanda suele incluir desde blanqueamientos dentales hasta carillas e implantes. Sin embargo, la Dra. Galfré remarcó que cada tratamiento se planifica de manera personalizada. “Te vamos a ofrecer una atención adaptada específicamente para lo que vos necesitás”, explicó.

La prevención, la mejor inversión en salud

Durante la entrevista, la odontóloga hizo especial hincapié en la importancia de los controles periódicos para evitar problemas más complejos en el futuro.

Muchas veces, el miedo lleva a que los pacientes consulten recién cuando aparece dolor o una complicación importante. Sin embargo, una visita preventiva puede reducir significativamente la necesidad de tratamientos invasivos y costosos.

“Muchas veces el miedo hace que los pacientes vengan mucho después al consultorio cuando ya no tienen otra solución”, señaló. Y agregó: “La prevención es la base para prevenir tratamientos mucho más complejos y obviamente también mucho más costosos”.

Además de una sonrisa saludable, la salud bucal influye directamente en funciones esenciales como la alimentación, la comunicación y la autoestima. En ese sentido, la profesional sostuvo que el impacto positivo alcanza múltiples aspectos de la vida cotidiana.

“No es solamente una cuestión de vanidad sino de mejorar el estar en el mundo”, aseguró.

Para el cuidado diario, la recomendación es sencilla y efectiva: cepillarse los dientes tres veces al día, utilizar elementos de higiene interdental como hilo dental y mantener una alimentación equilibrada.

Antes de finalizar, la Dra. Galfré dejó un mensaje para quienes vienen postergando la consulta odontológica: “Entendemos su miedo, entendemos lo que puede generar venir al odontólogo, pero postergarlo solo te va a traer más inconvenientes”.