El mensaje del papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) dejó reflexiones entre los sanjuaninos invitados. Tres de ellos compartieron sus sensaciones y explicaron cuáles fueron los conceptos que más los movilizaron. El trabajo como herramienta de dignidad, la formación de los jóvenes, el compromiso del Estado y la necesidad de que el crecimiento económico tenga un impacto real en la sociedad fueron algunos de los ejes que rescataron.

Uno de los participantes fue Germán Groso Molina, presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan, quien explicó que su invitación llegó por el trabajo que viene desarrollando junto a la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, encargada de coordinar el encuentro.

"El mensaje de hoy ha sido realmente un compendio de lo que es la doctrina social de la Iglesia, con un poder de síntesis y un nivel de cercanía del Papa León que nos ha emocionado y sorprendido", expresó a DIARIO HUARPE. También destacó que durante la intervención del Pontífice hubo varios momentos interrumpidos por aplausos, como muestra de la recepción que tuvieron sus palabras entre los asistentes.

Groso Molina consideró que el encuentro debe servir para llevar a la práctica los principios planteados por León XIV. Además, valoró la movilización que generó su visita y manifestó su expectativa de que el mensaje logre trascender el acontecimiento: "Ojalá que el mensaje cale. Mucha gente está esperando esta cercanía con el Papa para ver reflejada en él lo que muchos pensamos, pero al mismo tiempo nos ha dejado muchas ideas que ojalá podamos llevarlas a cabo".

Desde el Gobierno de San Juan, Luciana Cuk, directora de Empleo y Formación, puso el foco en la relación entre capacitación, trabajo y dignidad. La funcionaria llegó al encuentro por su participación en el Consejo Federal del Trabajo y destacó especialmente tres conceptos mencionados por el Papa: "Techo, trabajo y tierra".

Cuk vinculó ese mensaje con el programa provincial Aprender, Trabajar y Producir, orientado al desarrollo de talentos y la formación para el empleo. "El trabajo dignifica a las personas y para poder tener un trabajo digno se necesita la formación", sostuvo.

También remarcó la importancia de generar oportunidades para los jóvenes, especialmente para quienes todavía no encuentran una vocación u oficio. En ese sentido, planteó que el desafío es articular las necesidades del sector privado con las políticas públicas de capacitación para que más sanjuaninos puedan acceder a un empleo.

"Salgo con mucha fuerza para seguir trabajando por los sanjuaninos, para seguir pensando en el desarrollo y la formación", afirmó. Además, consideró que el mensaje papal refuerza la necesidad de llegar a todos los departamentos y acompañar a los sectores más desprotegidos.

Por su parte, Héctor Allende, integrante de la Comisión de Justicia y Paz, contó que recibió la invitación de manera sorpresiva, a través de una amiga que trabaja en el Vaticano. El referente destacó que León XIV llegó al país con un conocimiento profundo de la realidad argentina y que sus intervenciones permitieron reflexionar sobre los testimonios sociales, económicos y políticos que escuchó durante el encuentro.

Entre las historias que más lo impactaron mencionó la de una mujer indígena de Salta que había sufrido discriminación y que, junto a otras mujeres, logró construir una alternativa económica para su familia.

Sin embargo, Allende también trasladó el mensaje a una discusión particularmente importante para San Juan: el desarrollo minero y la licencia social. Planteó que es necesario prestar atención a las poblaciones cercanas a los emprendimientos y a las condiciones en las que trabajan los obreros.

"Hay que ver bien de cerca cómo la sociedad está lo más cerca posible para ver que aquello se pueda cumplir", señaló, en referencia a los compromisos que asumen las multinacionales cuando realizan sus inversiones.

Finalmente, se mostró optimista respecto de las posibilidades de que el encuentro genere cambios concretos. "Los desafíos ameritan que el diálogo sea posible en la Argentina", concluyó.

Así, las reflexiones de los tres sanjuaninos llevaron el mensaje de León XIV a distintas realidades de la provincia: desde la doctrina social de la Iglesia hasta las políticas de empleo y los desafíos que plantea el crecimiento minero. Un denominador común fue la necesidad de que el desarrollo tenga como destinatarias a las personas y se traduzca en mejores condiciones de vida.