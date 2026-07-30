GRUPO HUARPE llegó al lugar del rescate y muestra el operativo en Ischigualasto

Con un despliegue periodístico desde el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, Grupo Huarpe sigue minuto a minuto el operativo montado tras la tragedia aérea que dejó siete víctimas fatales. El periodista enviado especial Ariel Patrucelli y el fotoreportero Sergio Leiva realizan la cobertura desde la Ruta Nacional 150, donde informan sobre el avance de las tareas de rescate, las pericias que lleva adelante la Justicia Federal y las primeras hipótesis que analizan los investigadores sobre el accidente del helicóptero Bell 412.

Durante la transmisión en vivo, el móvil confirmó que desde las primeras horas de la mañana trabajan en la zona efectivos de la Policía Científica, personal de Seguridad y distintos organismos encargados de preservar la escena del siniestro antes de retirar los cuerpos.

Un parque cerrado y un fuerte operativo

El acceso al Parque Provincial Ischigualasto permanece restringido desde el miércoles. En el ingreso principal se instaló un importante operativo de seguridad para impedir el ingreso de personas mientras continúan las tareas judiciales.

Según informó Ariel Patrucelli desde el lugar, durante la jornada anterior fueron desalojados los turistas que permanecían dentro del parque y este jueves terminaron de retirarse las últimas personas que aún permanecían en el predio.

Las primeras pericias comenzaron alrededor de las 5 de la mañana con el objetivo de relevar todos los indicios que permitan establecer qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las causas de la tragedia.

Cómo será el rescate de los cuerpos

De acuerdo con la información obtenida por el equipo de Grupo Huarpe, los cuerpos serán retirados una vez que concluyan las pericias sobre la aeronave.

El operativo prevé que un helicóptero los traslade desde el sitio del impacto hasta un helipuerto improvisado, instalado cerca del campamento operativo y de las oficinas del museo de Ischigualasto.

Desde allí serán cargados en vehículos para su traslado terrestre hacia la morgue judicial de la ciudad de San Juan, donde continuarán las actuaciones ordenadas por la Justicia Federal.

Las hipótesis que comienzan a analizarse

Durante la cobertura, Ariel Patrucelli informó sobre las primeras hipótesis que manejan los investigadores respecto al recorrido realizado por la aeronave antes del accidente.

Una de las posibilidades es que el helicóptero haya modificado su trayectoria debido a la presencia de nubes bajas y escasa visibilidad sobre la serranía. Según la información recabada en el lugar, en vez de dirigirse de manera directa hacia Valle Fértil, el Bell 412 habría sobrevolado la zona de Ischigualasto buscando una ruta con mejores condiciones para el vuelo.

Otra línea de análisis indica que la tripulación pudo haber decidido pasar por ese sector para observar el incendio forestal al que posteriormente debía dirigirse en Chilecito, provincia de La Rioja.

Por el momento, ambas alternativas forman parte de las hipótesis preliminares y deberán ser confirmadas o descartadas por la investigación que lleva adelante la Justicia Federal junto a la Junta de Seguridad en el Transporte.

Los restos del helicóptero seguirán bajo peritaje

Respecto de la aeronave, desde el lugar del operativo se confirmó que quedó prácticamente destruida tras el impacto y el posterior incendio.

Una vez finalizadas las tareas de rescate, serán las autoridades judiciales las que definirán cuándo y cómo serán trasladados los restos del Bell 412 para profundizar las pericias técnicas que permitan reconstruir los últimos minutos del vuelo.