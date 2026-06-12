La Selección Argentina avanza con su preparación mundialista en el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, donde ajusta los últimos detalles de cara a su debut en el Mundial 2026, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia. GRUPO HUARPE, a través de su enviada especial Ana Paula Zabala, pudo presenciar uno de los entrenamientos de la Scaloneta y relató que el predio se encuentra completamente vallado y con acceso restringido, en el marco de un operativo de seguridad que acompaña cada movimiento del plantel.

El acceso a los entrenamientos es reducido. Los medios acreditados ingresan mediante un sistema de transporte oficial y cuentan con un breve lapso de observación. “Es un ratito nada más, 15 minutos, te dan la acreditación, te vienen a buscar en un bus y te llevan, te dejan filmar y mirar un poco y te vuelven a traer”, explicó la periodista.

El complejo deportivo permanece completamente vallado, sin visibilidad desde el exterior, lo que impide observar la actividad del equipo fuera de los espacios autorizados. En ese sentido, la cronista detalló el nivel de control en torno a la delegación: “Ustedes pueden ver todos los lugares donde está la Selección Argentina vallado, no se ve nada, no se ve un jugador, no se ve ni siquiera un colectivo entrando”, describió desde Kansas City.

En cuanto al estado del plantel, Emiliano “Dibu” Martínez se sumó a los entrenamientos con normalidad luego de realizarse una resonancia magnética, cuyo resultado fue positivo según el parte médico, lo que le permitió trabajar junto al resto del grupo a pocos días del estreno mundialista. Además, se confirmó una variante en la nómina: Marcos Senesi se incorpora al equipo en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria.

El dispositivo de seguridad también forma parte del contexto general del Mundial 2026 en Estados Unidos, donde se aplican restricciones en estadios, fan zones y predios deportivos, incluyendo limitaciones de ingreso de objetos personales y regulación del uso de dispositivos como drones.

En paralelo, la preparación de la Selección Argentina continúa en el predio del Sporting Kansas City, en una etapa clave previa al inicio de la competencia, con entrenamientos bajo estricta supervisión y circulación reducida de personas en el entorno del equipo.

Desde Estados Unidos, la caravana mundialista de GRUPO HUARPE continuará con la cobertura del Mundial 2026, en una sede donde la actividad avanza entre operativos de seguridad, entrenamientos controlados y una expectativa que crece de cara al debut ante Argelia.