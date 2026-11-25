Los referentes Alberto Rositano, Alejandro Miller y Laura Rópolo encabezaron la presencia de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen durante el FNS Forum 2026. Este encuentro convocó a actores del sector empresarial, financiero y productivo para analizar el crecimiento de San Juan y el potencial de inversión en la provincia.

Mediante el trabajo conjunto de Banco San Juan y CREAR Minería SGR, la entidad compartió su trayectoria en el diseño de soluciones financieras destinadas a la actividad minera y toda su cadena de valor. La propuesta puso el foco en atender las demandas específicas de las firmas proveedoras para facilitar su acceso al financiamiento.

En la jornada inaugural del jueves, Alberto Rositano, vocero de Banco San Juan y de la Unidad Minera de Grupo Petersen, disertó en el panel "Los nuevos desafíos del financiamiento bancario: opciones y alternativas". Durante esa exposición se detallaron los instrumentos vigentes para respaldar inversiones, impulsar la expansión de las compañías y atender los requerimientos de cada rama productiva.

A su turno, Alejandro Miller participó en representación de CREAR Minería SGR dentro del espacio denominado "Garantías que abren oportunidades". Allí se debatió sobre el rol fundamental de las sociedades de garantía recíproca para agilizar la obtención de créditos, optimizar las tasas y respaldar a las PyMEs que pretenden sumarse a grandes desarrollos de inversión.

El cronograma de actividades prosiguió el 20 de noviembre con la intervención de Laura Rópolo, asesora de la Unidad Minera de Grupo Petersen, en la moderación del panel "Tres sectores, una misma economía". Dicha mesa congregó a especialistas de la minería, la agroindustria y la tecnología con el objetivo de evaluar la sinergia entre estos rubros y el potencial de expansión para las empresas de San Juan.

Más allá de las exposiciones en paneles, la agenda de Unidad Minera contempló rondas de negocios e inversiones junto a mesas sectoriales con compañías y proveedores del rubro. Estas instancias de vinculación empresarial resultaron clave para cruzar propuestas comerciales, generar redes de contacto y detectar urgencias de financiamiento en la cadena de valor minera.

Con el respaldo de más de 20 años de trayectoria de Banco San Juan junto a la industria, Unidad Minera integra las herramientas bancarias y el saber técnico de las firmas de Grupo Petersen. Este esquema combina asistencia crediticia tradicional, avales mediante CREAR Minería SGR y recursos diseñados para sostener a las empresas en cada fase de sus proyectos.

El paso por el FNS Forum 2026 facilitó la difusión de estas alternativas entre firmas, proveedores e instituciones locales. De este modo, el grupo reafirmó su compromiso de seguir desarrollando mecanismos de financiamiento que potencien tanto la industria minera como el entramado económico general de San Juan.