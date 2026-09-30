Minas Argentinas, empresa de AISA Group, informó un resultado de exploración de ley excepcional en Gualcamayo: un sondaje realizado en el cuerpo Santiago, dentro del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), interceptó 1,80 metros con 1.510 gramos de oro y 1.250 gramos de plata por tonelada de roca.

En términos simples, esa concentración equivale a 1,51 kilos de oro por tonelada en el tramo perforado. Según la compañía, la ley de oro supera en más de diez veces los mayores valores obtenidos hasta ahora durante la exploración del yacimiento sanjuanino.

El dato no significa que toda la mina tenga esa concentración, sino que el sondaje encontró un intervalo puntual de muy alta ley. La importancia del resultado está en que podría abrir una nueva zona de interés dentro de Carbonatos Profundos, aunque serán necesarias más perforaciones para determinar su continuidad, volumen y eventual impacto económico.

La empresa señaló que los valores obtenidos son comparables, por su ley, con intersecciones de alta concentración informadas en depósitos como Windfall, en Canadá, y Fosterville, en Australia.

“Este hallazgo nos ilusiona, pero nuestra visión va mucho más allá de una muestra. Vamos a sostener una exploración rigurosa y de largo plazo para evaluar el conjunto de nuestra propiedad y convertir ese conocimiento en nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó Juan José Retamero, fundador y presidente de AISA Group.

Qué encontraron y qué falta saber

El sondaje 26QD-1649 fue realizado desde una galería subterránea, a unos 700 metros del acceso principal, con el objetivo de definir el límite superior del cuerpo Santiago y obtener información geotécnica. El intervalo de mayor ley comienza en el metro 138 del pozo.

Los geólogos ya habían detectado oro visible antes de que las muestras fueran enviadas al laboratorio. Los análisis confirmaron luego los altos valores de oro y plata.

Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas, explicó que la mineralización apareció en el contacto entre rocas calizas y lutitas y que el resultado es consistente con la interpretación geológica que la compañía viene realizando para este tipo de depósito.

“Ahora tenemos que continuar perforando para entender su continuidad y determinar qué impacto podría tener en la futura secuencia de minado y en las variables económicas de Carbonatos Profundos”, sostuvo.

La campaña 2026 de perforación geotécnica, de definición y exploración ya superó los 19.000 metros, sobre más de 26.000 previstos, con cuatro equipos trabajando en simultáneo. De acuerdo con la empresa, hasta ahora fue explorado aproximadamente el 4% de toda la propiedad minera de Gualcamayo.

El hallazgo se suma a un proyecto de gran escala

El nuevo resultado aparece dentro de un distrito que ya cuenta con recursos y reservas documentados. El informe técnico independiente NI 43-101 de diciembre de 2025 registra 7,14 millones de onzas de oro en recursos medidos, indicados e inferidos para el Distrito Minero Gualcamayo.

Dentro de ese total, Carbonatos Profundos reúne aproximadamente 4,86 millones de onzas en recursos y 2,43 millones de onzas en reservas probadas y probables. Las futuras campañas deberán determinar si el nuevo hallazgo puede incorporarse a próximas estimaciones.

Carbonatos Profundos es el proyecto con el que Minas Argentinas prevé desarrollar una nueva mina subterránea y una planta de oxidación a presión para procesar el mineral. La compañía informó una inversión proyectada de US$665 millones y ubica el inicio de la producción comercial entre 2030 y 2031.

El proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, según las proyecciones empresarias, demandaría más de 1.500 trabajadores durante la construcción. En producción, tendría una vida útil estimada en tres décadas y una producción promedio de 166.000 onzas de oro por año.

Por ahora, el resultado del sondaje no modifica por sí solo esas proyecciones. Su relevancia está en haber encontrado una concentración de oro excepcional dentro de un proyecto ya definido como la próxima etapa de Gualcamayo. El próximo paso será comprobar si esa mineralización se extiende y en qué magnitud.