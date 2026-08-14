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Gualcamayo inicia obras por USD 15.000.000 y sumará 230 empleos en Jáchal
POR REDACCIÓN
La mina Gualcamayo, operada por Minas Argentinas, pondrá en marcha durante agosto un plan integral de obras de infraestructura por más de US$15 millones, como parte de los compromisos de inversión asumidos y de la preparación del proyecto para los próximos años.
Los trabajos tendrán una duración estimada de nueve meses y generarán alrededor de 230 nuevos puestos de trabajo, principalmente destinados a trabajadores sanjuaninos y, especialmente, del departamento Jáchal.
Obras para preparar el futuro de la mina
El plan contempla la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales, la expansión de los almacenes de reactivos, movimientos de suelo, colocación de geomembranas y ampliación de los campamentos.
“Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina”, destacó Gabriel Corvo, gerente general y CEO de Minas Argentinas.
El directivo sostuvo además que las obras representan un avance de los planes de inversión anunciados bajo el RIGI y permitirán preparar nuevas áreas e infraestructura para el futuro desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos.
Cerca de 1.000 personas vinculadas
Al cierre de julio, Gualcamayo contaba con 327 trabajadores directos y 437 contratistas. Del total de contratistas, el 96% son de San Juan. Con la incorporación de los nuevos puestos, unas 1.000 personas quedarán vinculadas a las actividades de la mina, un crecimiento cercano al 30%.
Para acompañar esta expansión, la empresa construye un nuevo sector de campamento con más de 38 módulos habitacionales, con capacidad para cuatro personas y baño privado. Además, se trasladarán instalaciones deportivas y se reforzarán temporalmente los servicios de transporte y alimentación.
Más proveedores sanjuaninos
La empresa local Mapal-Sigma fue adjudicada para ejecutar las principales obras civiles, mientras que también se contratarán firmas sanjuaninas de topografía y control de calidad.
Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de Gualcamayo corresponden a proveedores de San Juan.
A su vez, las empresas contratistas destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual a programas de desarrollo comunitario, orientados a infraestructura escolar, emprendimientos productivos y capacitación técnica y en sustentabilidad.