La mina Gualcamayo, operada por Minas Argentinas, pondrá en marcha durante agosto un plan integral de obras de infraestructura por más de US$15 millones, como parte de los compromisos de inversión asumidos y de la preparación del proyecto para los próximos años.

La empresa minera busca fortalecer la infraestructura del proyecto y profundizar el vínculo con proveedores sanjuaninos.

Los trabajos tendrán una duración estimada de nueve meses y generarán alrededor de 230 nuevos puestos de trabajo, principalmente destinados a trabajadores sanjuaninos y, especialmente, del departamento Jáchal.

Obras para preparar el futuro de la mina

La inversión permitirá ampliar instalaciones, campamentos y áreas operativas.

El plan contempla la ampliación de las instalaciones de beneficio de minerales, la expansión de los almacenes de reactivos, movimientos de suelo, colocación de geomembranas y ampliación de los campamentos.

“Vamos por un nuevo Gualcamayo que confirma, con cada paso, su profunda transformación para generar valor y producción durante muchas décadas en San Juan y la Argentina”, destacó Gabriel Corvo, gerente general y CEO de Minas Argentinas.

El directivo sostuvo además que las obras representan un avance de los planes de inversión anunciados bajo el RIGI y permitirán preparar nuevas áreas e infraestructura para el futuro desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos.

Cerca de 1.000 personas vinculadas

Al cierre de julio, Gualcamayo contaba con 327 trabajadores directos y 437 contratistas. Del total de contratistas, el 96% son de San Juan. Con la incorporación de los nuevos puestos, unas 1.000 personas quedarán vinculadas a las actividades de la mina, un crecimiento cercano al 30%.

Para acompañar esta expansión, la empresa construye un nuevo sector de campamento con más de 38 módulos habitacionales, con capacidad para cuatro personas y baño privado. Además, se trasladarán instalaciones deportivas y se reforzarán temporalmente los servicios de transporte y alimentación.

Más proveedores sanjuaninos

La empresa local Mapal-Sigma fue adjudicada para ejecutar las principales obras civiles, mientras que también se contratarán firmas sanjuaninas de topografía y control de calidad.

Actualmente, más del 69% de las compras y contrataciones de Gualcamayo corresponden a proveedores de San Juan.

A su vez, las empresas contratistas destinan entre el 1% y el 5% de su facturación mensual a programas de desarrollo comunitario, orientados a infraestructura escolar, emprendimientos productivos y capacitación técnica y en sustentabilidad.