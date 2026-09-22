Minas Argentinas, la empresa que opera la mina de oro Gualcamayo en Jáchal, difundió este lunes 21 de septiembre un comunicado en su página oficial en el que repasa los últimos tres años de gestión bajo el grupo español AISA y detalla sus planes de expansión. Según el texto de la compañía, la mina llegó a tener un plan de cierre presentado ante la provincia en 2023 y hoy proyecta una inversión de US$665 millones, aprobada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para desarrollar una nueva mina subterránea.

En septiembre de 2023 Gualcamayo acumulaba 15 años de producción y sus recursos conocidos habían caído a apenas 1,4 millones de onzas. En ese contexto, AISA Group -el holding fundado por el empresario español Juan José Retamero- compró Minas Argentinas.

"Donde otros veían final de ciclo, vimos infraestructura instalada, permisos y licencias (...) y un distrito que todavía no había sido entendido en toda su escala", sostiene Retamero en el texto difundido por la empresa.

De acuerdo con la compañía, en 2024 se detuvo la extracción de mineral nuevo y la operación pasó a concentrarse en recuperar oro del material ya depositado en el valle de lixiviación, tras reconstruir la pila y ajustar el sistema de riego. Según los datos que presenta el comunicado, en 2025 -sin procesar mineral nuevo- la mina produjo 43.700 onzas equivalentes de oro y el costo por onza bajó de US$2.400 en 2023 a cerca de US$1.150. La empresa afirma además que, según los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores, el resultado pasó de terreno negativo en 2023 a US$116 millones antes de impuestos en 2025.

El comunicado destaca también el rol del Fondo Fiduciario de Gualcamayo en obras de infraestructura en Jáchal durante 2025, como la red de agua potable de San Roque, la impermeabilización del Canal del Norte y la reconstrucción de seis puentes de agua.

El proyecto para los próximos 30 años

El eje de la expansión es Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento ubicado debajo de las zonas ya explotadas. Según la empresa, tras más de 80.000 metros de perforación el depósito suma 4,8 millones de onzas en recursos bajo normas internacionales, y a comienzos de 2026 el proyecto fue aprobado dentro del RIGI, con una inversión prevista de US$665 millones y proyecciones de exportación por US$26.500 millones entre 2030 y 2055. El plan contempla una mina subterránea y una planta de oxidación a presión que, de concretarse, no tendría antecedentes en Sudamérica, y demandaría entre 1.000 y 1.500 trabajadores durante la construcción.

"Vamos por un nuevo Gualcamayo. No se trata solamente de extender la vida de la operación que conocemos, sino de construir una nueva mina, con otra escala, nueva tecnología y un horizonte de largo plazo", afirma en el comunicado Gabriel Corvo, CEO de Minas Argentinas.

La empresa remarca además que el 96% de sus trabajadores son de San Juan y que más del 69% de los bienes y servicios que contrata tienen origen provincial.

Un distrito apenas explorado, según la empresa

Según AISA, los recursos actuales corresponden a estudios realizados sobre apenas el 4% de una propiedad de casi 40.000 hectáreas. "Estamos pensando Gualcamayo como un distrito, no solamente como una mina", sostiene en el texto Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group. La compañía adelanta además un programa de exploración adicional, denominado G50, por US$1.500 millones, que según el comunicado podría presentarse como un segundo proyecto bajo el RIGI.

"Tres años después, Gualcamayo ya no discute cuándo termina. Discute hasta dónde puede crecer", sintetiza Retamero en el comunicado.

Por fuera de la mina, el comunicado menciona que AISA Group también adquirió en la capital sanjuanina el predio de la ex bodega Cinzano, donde proyecta construir oficinas, locales comerciales y viviendas premium. Según la empresa, en una parte ya renovada del predio funcionan actualmente las oficinas de AISA Group y de Minas Argentinas.