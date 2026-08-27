En la semana en que se conmemoró el Día Internacional del Guanaco, que se celebra cada 23 de agosto desde 2024, WCS Argentina difundió cinco datos clave para dimensionar la importancia ecológica de este camélido nativo de América del Sur. La iniciativa busca concientizar sobre una especie que conecta paisajes, culturas y ecosistemas desde el norte de Perú hasta Tierra del Fuego.

La campaña adquiere especial relevancia frente a una escena registrada en la Patagonia argentina. Una ciudadana chilena que recorrió la Ruta Nacional 40 entre El Chaltén y Río Turbio publicó en sus redes sociales imágenes de numerosos guanacos muertos y aseguró haber contabilizado más de 300 ejemplares a lo largo del trayecto. La viajera, identificada en redes como “Una cabra viajera”, observó grupos de animales muertos en distintos sectores de la ruta y expresó dudas sobre las causas de la mortandad.

El registro vuelve a poner en primer plano una problemática que excede la muerte puntual de animales: la conservación del guanaco depende de que pueda desplazarse entre sus áreas de alimentación y reproducción, especialmente en regiones donde las rutas, los alambrados y otras actividades humanas fragmentan su hábitat.

Cinco datos para entender al guanaco

1. Es el herbívoro nativo más grande de los pastizales sudamericanos

El guanaco (Lama guanicoe) es un camélido nativo de la cordillera de los Andes y de los pastizales templados y chaqueños de América del Sur. Es el mamífero más alto de la fauna sudamericana y puede vivir desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura.

Su capacidad de adaptación le permite soportar grandes amplitudes térmicas y aprovechar ambientes abiertos como estepas, pastizales y montes. Es, además, una especie migratoria en buena parte de su distribución, por lo que necesita extensiones de hábitat conectadas para desplazarse durante el año.

Los grupos familiares suelen estar integrados por un macho adulto, entre cuatro y diez hembras y sus crías. Durante el invierno pueden reunirse en grandes tropillas de entre 100 y 500 individuos, una de las imágenes más características de los paisajes patagónicos.

2. Es una pieza clave del funcionamiento de los ecosistemas

El guanaco cumple un papel central en las cadenas alimentarias. Es una de las principales presas del puma y, después de ser cazado, sus restos sirven de alimento para cóndores andinos y zorros.

Pero su importancia no se limita a ser presa. Sus desplazamientos estacionales permiten aprovechar distintos sectores de pastizales durante el año, favoreciendo períodos de descanso y regeneración de la vegetación.

WCS Argentina también destaca características de la especie que contribuyen a la conservación de los suelos. Las almohadillas de sus patas reducen el impacto sobre el terreno y su forma de alimentarse estimula el rebrote de las pasturas. Estos procesos favorecen la capacidad de los suelos para almacenar carbono y contribuyen a la adaptación de los ecosistemas frente al cambio climático.

3. Su situación es diferente según la región

Aunque en Argentina el guanaco está categorizado como de “Preocupación Menor”, la situación no es uniforme. WCS advierte que gran parte de las poblaciones se encuentra fragmentada en grupos pequeños y relativamente aislados.

En los últimos 200 años, la población sudamericana habría pasado de decenas de millones de individuos a unos tres millones, mientras que actualmente ocupa aproximadamente el 40% de su distribución geográfica original.

La especie ya se extinguió en Ecuador y enfrenta categorías de amenaza severa en Perú, Bolivia y Paraguay. En Chile es considerada vulnerable en gran parte del territorio, aunque en Aysén y Magallanes figura como de “Preocupación Menor”.

En Argentina también existen diferencias. Un estudio realizado en Santa Cruz por el Consejo Agrario Provincial, WCS Argentina y el CONICET detectó una tendencia de crecimiento de la población durante la última década. En Neuquén, en cambio, se registró una marcada disminución, asociada probablemente a los efectos de erupciones volcánicas sobre las pasturas y a la caza furtiva.

La migración más importante ocurre en Mendoza

4. La Payunia concentra una migración excepcional

Uno de los datos más relevantes difundidos por WCS Argentina se encuentra en Mendoza. En el Área Natural Protegida La Payunia se desarrolla actualmente la migración más extensa y abundante de guanacos del mundo.

Entre 25.000 y 40.000 ejemplares recorren hasta 150 kilómetros por año entre sus áreas de veranada e invernada, según estudios de telemetría y conteos estacionales realizados por WCS Argentina y el CONICET.

La magnitud de estos desplazamientos explica por qué la conectividad del territorio resulta fundamental. En 2024, el guanaco fue incorporado a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) de Naciones Unidas, que promueve que los gobiernos implementen y coordinen estrategias para proteger sus desplazamientos.

WCS Argentina trabaja además para fortalecer la protección de La Payunia y desde hace más de 15 años impulsa la creación de un corredor que conecte esta área con Auca Mahuida, en Neuquén.

El desafío de convivir con la ganadería

5. Su futuro está ligado al manejo de los pastizales

El quinto eje planteado por WCS apunta a la convivencia entre el guanaco, la ganadería y los ecosistemas de la estepa patagónica. La organización sostiene que uno de los grandes desafíos es encontrar herramientas que permitan mantener poblaciones saludables de guanacos y, al mismo tiempo, asegurar el forraje necesario para la producción ganadera.

Entre las estrategias que promueve se encuentra la planificación del pastoreo, con el objetivo de equilibrar las necesidades de alimento del ganado y de la fauna silvestre. También plantea la instalación de aleros en los bebederos ganaderos para impedir que los guanacos utilicen esas instalaciones, ya que no las necesitan.

En determinados establecimientos, cuando existen densidades altas de guanacos y condiciones adecuadas, WCS considera posible incorporar la esquila en silvestría, bajo estándares de bienestar animal, como una alternativa para aprovechar una fibra de alta calidad sin recurrir a la cría en cautiverio.

Conservar una especie que conecta territorios

La conmemoración del Día Internacional del Guanaco nació en 2024 a partir del trabajo conjunto de más de 40 organizaciones gubernamentales, académicas, indígenas y de la sociedad civil de América del Sur. La iniciativa, impulsada por WCS Argentina junto con otras instituciones en el marco de #GuanaConecta, busca articular estrategias de conservación para una especie cuyo territorio atraviesa fronteras nacionales.

La situación registrada en la Ruta 40 y los datos difundidos por WCS muestran dos caras de una misma problemática. Por un lado, existen poblaciones que se recuperaron y mantienen una presencia significativa en sectores de la Patagonia. Por otro, persisten amenazas vinculadas con la pérdida de conectividad, la caza furtiva, los cambios ambientales y la presión sobre los recursos.

El desafío, por lo tanto, no consiste solamente en conservar al guanaco como símbolo de la Patagonia. Implica garantizar que pueda seguir cumpliendo su función dentro de los ecosistemas y realizar sus desplazamientos naturales. La conservación de sus corredores, el manejo adecuado de los pastizales y una convivencia planificada con las actividades productivas aparecen como condiciones centrales para que esta especie emblemática continúe conectando paisajes y culturas de América del Sur.